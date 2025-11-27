Panipat Sugar Mill के 69वें पिराई सत्र का शुभारंभ 28 को, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल करेंगे शिरकत

Panipat Sugar Mill के 69वें पिराई सत्र का शुभारंभ 28 को, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल करेंगे शिरकत
  • मंत्री डॉ. अरविंद कुमार शर्मा बतौर मुख्यातिथि रहेंगे मौजूद

Panipat Sugar Mill (आज समाज), पानीपत : पानीपत सहकारी चीनी मिल लिमिटेड के 69वें पिराई सत्र 2025-26 का शुभारम्भ शुक्रवार, 28 नवंबर 2025 को सुबह 11 बजे मिल प्रांगण में भव्य रूप से किया जाएगा। यह जानकारी उपायुक्त एवं मिल चेयरमैन डॉ. विरेंद्र कुमार दहिया ने दी। उन्होंने बताया कि उद्घाटन कार्यक्रम में वरिष्ठ केंद्रीय और हरियाणा सरकार के मंत्री बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे।

मंत्री डॉ. अरविंद कुमार शर्मा द्वारा किया जाएगा उद्घाटन

कार्यक्रम का शुभारम्भ माननीय केंद्रीय विद्युत तथा आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल के सानिध्य में होगा। इसके साथ ही हरियाणा सरकार के पंचायत, विकास एवं खनन मंत्री कृष्ण लाल पंवार, शिक्षा, पुरातत्व एवं संसदीय कार्य मंत्री महीपाल ढांडा के पहुंचने की संभावना है। मुख्य उद्घाटन हरियाणा के सहकारिता, कारागार, निर्वाचन, विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद कुमार शर्मा द्वारा किया जाएगा।

उत्कृष्ट किसानों को पुरस्कृत किया जाएगा

इसके अतिरिक्त पानीपत शहर के विधायक प्रमोद कुमार विज तथा समालखा के विधायक मनमोहन भड़ाना भी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। यह जानकारी उपायुक्त एवं पानीपत सहकारी चीनी मिल के चेयरमैन डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने दी। उन्होंने बताया कि मिल के 69वें पेराई सत्र 2025-26 का शुभारंभ 28 नवंबर को सुबह 11 बजे मिल प्रांगण में किया जाएगा। इसमें हवन में आहुति डाली जाएगी। उत्कृष्ट किसानों को पुरस्कृत किया जाएगा।

सहकारी मिल की 1956 में हुई थी स्थापना

बता दें कि पानीपत सहकारी चीनी मिल लिमिटेड हरियाणा की एक सहकारी मिल है, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी। यह मिल डाहर, पानीपत में स्थित है और 28 नवंबर 2025 को इसके 69वें पेराई सत्र का उद्घाटन हुआ है। 2022 में इसका विस्तार किया गया, जिससे इसकी क्षमता बढ़कर 5,000 टीसीडी (टन केन प्रति दिन) हो गई और इसमें 28 मेगावाट का कोजेन क्षमता वाला बिजली संयंत्र भी है।

पुरानी मिल में अब पेराई बंद

उल्लेखनीय है कि गोहाना रोड पर स्थित पुरानी मिल में अब पेराई बंद हो गई है और इसकी जमीन पर एक नया सेक्टर विकसित किया जाएगा, जिसमें पार्क और व्यावसायिक मार्केट शामिल हैं। पुरानी मिल में लगे डिस्टलरी प्लांट को एनजीटी द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण सील कर दिया गया था।

नई मिल में 90 केएलपीडी का एक डिस्टिलरी प्लांट भी लगाया जाएगा

डाहर में नई आधुनिक मिल की क्षमता 5,000 टीसीडी है और इसमें 28 मेगावाट का बिजली संयंत्र भी है। नई मिल में 90 केएलपीडी का एक डिस्टिलरी प्लांट भी लगाया जाएगा, जिसमें 150 करोड़ रुपये की लागत आएगी और यह एथेनॉल उत्पादन करेगा। मिल प्रबंधन गन्ने की खेती का रकबा बढ़ाने और किसानों को CO-0118 और CO-15023 जैसी जल्दी पकने वाली और अधिक पैदावार वाली किस्मों को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

