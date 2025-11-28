Panipat Sugar Mill 69th Crushing Season: अरविन्द शर्मा बोले- एथेनॉल प्लांट लगने से उद्योग-रोजगार के नए अवसर होंगे सृजित

  • मिल प्रशासन किसानों की सुविधा और पारदर्शिता को देता सर्वोच्च प्राथमिकता: उपायुक्त डॉ विरेंदर कुमार दहिया
  • 69 वें पिराई सत्र का जोरदार शुभारंभ, सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा वर्चुअली शुभारंभ सत्र में जुड़े
  • उपायुक्त डॉक्टर विरेंदर कुमार दहिया, दुष्यंत भट्ट और गजेंद्र सलूजा ने बटन दबा कर 69 वें पिराई स्तर का किया शुभारंभ

Panipat Sugar Mill 69th Crushing Season, (आज समाज), पानीपत : पानीपत सहकारी चीनी मिल के 69वें पिराई सत्र (2025-26) का शुभारंभ पारंपरिक उत्साह और भव्यता के साथ किया गया। कार्यक्रम में किसानों की भारी भीड़ रही और पूरे परिसर में उत्साह का माहौल देखने को मिला। पिराई सत्र में हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा के वर्चुअल संबोधन को गंभीरता और ध्यानपूर्वक सुना, जिसमें उन्होंने मिल की आधुनिकीकरण यात्रा और नए 90 केएलपीडी एथेनॉल प्लांट से होने वाले लाभों पर विस्तार से जानकारी दी। इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया

उद्घाटन समारोह में जिला उपायुक्त डॉ. विरेंदर कुमार दहिया, सांसद प्रतिनिधि गजेंद्र सलूजा और हरपाल ढांडा ने संयुक्त रूप से बटन दबाकर पिराई सत्र का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में उपायुक्त डॉ. वीरेन्द्र कुमार दहिया ने हवन में आहुति डालकर मंगल कामनाए दीं और मिल परिसर में पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। शुगर मिल एमडी संदीप कुमार ने कार्यक्रम में पहुंचने पर उपायुक्त डॉ. वीरेन्द्र कुमार दहिया, दुष्यंत भट्ट, गजेंद्र सलूजा, हरपाल ढांडा का बुके भेंट कर स्वागत किया।

आधुनिकीकरण के बाद यह मिल हरियाणा की सबसे बड़ी और अत्याधुनिक मिल

वर्चुअल संदेश में हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि आधुनिकीकरण के बाद यह मिल हरियाणा की सबसे बड़ी और अत्याधुनिक मिल बन चुकी है। एथेनॉल प्लांट लगने से किसानों के शीरा, उप-उत्पाद और अतिरिक्त उपज का सही उपयोग होगा और पूरे क्षेत्र में उद्योग, ऊर्जा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस वर्ष 66 लाख क्विंटल गन्ना पिराई और 9.75 प्रतिशत रिकवरी का लक्ष्य रखा गया है, जिसे किसान और मिल कर्मियों के सहयोग से अवश्य पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गन्ने का राज्य परामर्श मूल्य बढ़ाकर 415 व 408 रूपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जिससे किसानों को प्रति एकड़ 4000-5000 रुपये अधिक आय मिलेगी।

50,000 क्विंटल प्रतिदिन पिराई क्षमता पूरी तरह तैयार

उपायुक्त डॉ. विरेंदर कुमार दहिया ने अपने संबोधन में कहा कि मिल क्षेत्र के 31,931 एकड़ में इस बार लगभग 95 लाख क्विंटल गन्ने का उत्पादन अपेक्षित है और मिल की 50,000 क्विंटल प्रतिदिन पिराई क्षमता पूरी तरह तैयार है। किसानों को आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराने के लिए नई किस्मों का बीज, टिश्यू कल्चर पौधे, कीटनाशकों पर छूट, जैविक परजीवी, कृषि यंत्र तथा बीज परिवहन पर अनुदान जैसी सुविधाएँ दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए मिल यार्ड में रेस्ट हाउस, साफ शौचालय, पेयजल, बिजली, 10 रुपये में भोजन देने वाली अटल कैंटीन जैसी आधुनिक सुविधाएँ विशेष आकर्षण का केंद्र है। इस बार किसानों को पर्चियों की जगह एसएमएस के माध्यम से जानकारी भेजी जा रही है, जिससे प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी बनेगी।

मिल प्रशासन किसानों की सुविधा और पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता देता

कार्यक्रम में सिवाह के जय कुमार, संजय बुढ़शाम, उज्ज्वल (शिमला गुजरान), विजेंदर (हथवाला सेंटर) और सामाजिक कार्यकर्ता रंजीता कौशिक को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के भाई एवं समाज सेवी हरपाल ढांडा ने कहा कि मिल प्रशासन किसानों की सुविधा और पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है।

किसानों को समय पर फसल का पेमेंट मिलेगा। उन्होंने सरकार द्वारा किसानों के लिए संचालित की जा रही योजनाओं पर भी प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अंत में एमडी संदीप ने सभी आगंतुक किसानों, अतिथियों और विभागीय अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट, गजेंद्र सलूजा, हरपाल ढांडा, टेक्निकल एडवाइजर यशवीर दलाल, धर्मपाल जागलान , सतवीर पांचाल, रंजीता कौशिक, सी डी आई विनय, सीडीओ कर्मवीर, विजय राठी सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।

