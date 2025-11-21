Operation Track Down के तहत पानीपत पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 15 दिन में 222 आरोपी काबू किए

  • इस अवधि के दौरान संगठित अपराध में संलिप्त 5, संगीन अपराध के 53 व अन्य अपराधों के 164 आरोपी गिरफ्तार किए
  • 28 आरोपियों की हिस्ट्री सीट खोली और 45 आरोपियों की हिस्ट्री सीट अपडेट की गई
  • 6 देसी पिस्तौल, 11 कारतूस, 3 चाकू, 1 तलवार व 1 कुल्हाड़ी बरामद की गई

Operation Track Down, (आज समाज), पानीपत : पुलिस महानिदेशक हरियाणा ओपी सिंह आईपीएस के आदेशानुसार और पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह आईपीएस के कुशल नेतृत्व में अपराध पर अंकुश लगाने की दिशा में 5 नवंबर से 20 नवंबर तक चलाए गए ऑपरेशन ट्रैक डाउन के दौरान पानीपत पुलिस ने संगठित अपराध, हथियारबंद गैंग, संगीन अपराध में फरार आरोपियों और नशे के अवैध धंधे में संलिप्त आरोपियों पर सटीक कार्रवाई करते हुए उल्लेखनीय सफलता हासिल की गई है।

वांछित 58 आरोपियों को काबू किया

इस विशेष अभियान के अंतर्गत संगीन मामलों में वांछित 58 आरोपियों को काबू किया गया। इन आरोपियों पर हत्या, हत्या का प्रयास, फायरिंग, किडनैपिंग, संगठित लूट, रंगदारी, गंभीर चोटें मारने, मादक पदार्थ तस्करी व अवैध हथियार रखने आदि के संगीन अभियोग दर्ज हैं। इनके साथ अभियान में अन्य अपराधों में शामिल रहे 164 अपराधियों सहित कुल 222 अपराधियों को काबू किया गया।

साइबर ठगों को सिम बेचने वाले आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया

पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह आईपीएस ने जानकारी देते हुए बताया कि अभियान के दौरान संगीन व संगठित अपराध के आरोपियों पर विशेष रूप से फोकस किया गया। सिवाह गांव में घर पर हुई फायरिंग की वारदात में फरार गिरोह के तीन आरोपियों को मुठभेड़ के बाद काबू किया गया। बिहौली गांव में घर पर हुई फायरिंग व रंगदारी की वारदात का पर्दाफाश कर गिरोह के आरोपी को काबू किया गया।

मांडी गांव में दुकानदार पर जानलेवा हमला करने के एक आरोपी को यूपी के मेरठ से दूसरे को इसराना से काबू किया गया। विद्यानंद कॉलोनी में हुई युवक की हत्या की वारदात का पर्दाफाश कर आरोपी को काबू किया। किसान व पुलिस पर फायरिंग करने मामले में हथियार सप्लायर को गिरफ्तार किया। हथियार के बल पर लूट करने के आरोपी को गिरफ्तार किया। मतलौडा में युवक पर पिस्तौल से जानलेवा हमला करने के आरोपी को गिरफ्तार किया। साइबर ठगों को सिम बेचने वाले आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया।

45 आरोपियों की हिस्ट्रीशीट अपडेट करने के साथ ही पूछताछ की गई

एसपी भूपेंद्र सिंह आईपीएस ने कहा कि पानीपत पुलिस द्वारा इस दौरान विभिन्न आपराधिक मामलों में संलिप्त रहे 28 आरोपियों की हिस्ट्री सीट खोली और 45 आरोपियों की हिस्ट्रीशीट अपडेट करने के साथ ही पूछताछ की गई। हिस्ट्रीशीट खोलने से उस व्यक्ति की पुलिस द्वारा निगरानी की जाती है। भविष्य के किसी भी अपराध पर तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाती है।

आर्म्स एक्ट व एनडीपीएस एक्ट में की गई कार्रवाई

अभियान के दौरान आर्म्स एक्ट के मामलों में 9 आरोपियों को काबू कर इनके कब्जे से 6 देसी पिस्तौल, 11 कारतूस, 3 चाकू, 1 तलवार और 1 कुल्हाड़ी बरामद की गई। इसके साथ की एनडीपीएस एक्ट में सप्लायर सहित तीन आरोपियों को काबू कर इनके कब्जे से 460 नशीले प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद किए गए है। इस दौरान पुलिस ने ऐसे 5 अपराधियों को भी पकड़ा है, जिनका लंबा आपराधिक रिकॉर्ड रहा है।

इनमें यूपी के तितरवाड़ा गांव निवासी आरोपी मुबारिक उर्फ लाला के खिलाफ 5, बिंझौल गांव निवासी आरोपी मंजीत पर 11, विकास नगर निवासी मोहित पर 3, विद्यानंद कॉलोनी निवासी दानिश पर 2 व संजय कालोनी निवासी मंगल पर 14 मामले दर्ज हैं। इसके साथ ही पुलिस ने 10 बेल जंपर व पीओ को गिरफ्तार किया है। पुलिस की दबिश के चलते हत्या के मामले में 24 साल से फरार यूपी के कारूंदी बलिया निवासी आरोपी ओमप्रकाश ने माननीय न्यायालय में सरेंडर किया।

अभियान के सार्थक परिणाम निकलकर आए : पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह

पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह आईपीएस ने कहा कि अभियान के सार्थक परिणाम निकलकर आए हैं। इसमें आमजन का भी विशेष सहयोग रहा है। इससे आमजन में सुरक्षा की भावना व अपराधियों में सीधे तौर पर खौफ देखने को मिला है।
उन्होंने कहा कि जिला पुलिस अपराधियों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्रवाई निरंतर जारी रखेगी। उन्होंने आमजन से अपील की कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। कानून एवं व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें।

