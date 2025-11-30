आरोपी पर हरियाणा, दिल्ली व यूपी में वाहन चोरी के 60 से अधिक मामले दर्ज

Panipat Police, (आज समाज), पानीपत: पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह आईपीएस के कुशल नेतृत्व में जिला पुलिस की एंटी व्हीकल थेफ्ट टीम इको गाड़ी चोरी करने वाले गिरोह के तीसरे आरोपी को शनिवार को तिहाड़ जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई है। सोनीपत की बाबा कॉलोनी निवासी आरोपी मुकेश उर्फ विक्की वाहन चोरी के अन्य मामलों में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था। एंटी व्हीकल थेफ्ट इंचार्ज ने बताया कि उनकी टीम ने गत दिनों इसके दो साथी आरोपियों सोनीपत के कतलुपुर गांव निवासी मंजीत व दिल्ली के नरेला स्थित स्वतंत्र नगर निवासी साहिल को गिरफ्तार किया था।

मुरथल से एक-एक ईको गाड़ी चोरी की

दोनों आरोपियों ने फरार अपने साथी आरोपी मुकेश उर्फ विक्की के साथ मिलकर थाना चांदनी बाग क्षेत्र के सेक्टर 12 व सोनीपत के मुरथल से एक-एक ईको गाड़ी चोरी करने की वारदात स्वीकारा की थी। पानीपत सेक्टर 12 से गाड़ी चोरी की वारदात बारे थाना चांदनी बाग में गोसअली मोहल्ला निवासी मोहम्मद आरीफ की शिकायत पर अभियोग दर्ज है। सोनीपत के मुरथल से चोरी हुई गाड़ी की वारदात बारे थाना मुरथल में जलदीप निवासी मुरथल की शिकायत पर केस दर्ज है।

एक ईको व दूसरी के पार्ट्स बरामद

पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से चोरी की एक ईको व दूसरी के पार्ट्स बरामद किए थे। पूछताछ में आरोपी मंजीत ने बताया था गांव में अड्डे पर उसकी वर्कशॉप है। पानीपत गोसअली मोहल्ले से चोरी की ईको गाड़ी को वर्कशॉप में ले जाकर काट दिया। कटी गाड़ी के कुछ पार्ट फरार उनका साथी आरोपी मुकेश उर्फ विक्की बेचने के लिए ले गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों से चोरी की गाड़ी के बचे पार्ट्स इंजन, सीएनजी किट, सस्पेंशन, वॉयरिंग, चार सीट व सोनीपत के मुरथल से चोरी की ईको गाड़ी बरामद कर रिमांड अवधि पूरी होने पर दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश कर जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत जेल भेजने के बाद फरार आरोपी मुकेश उर्फ विक्की की धरपकड़ शुरू कर दी थी।

2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया

इंचार्ज सब इंस्पेक्टर ने बताया कि पुलिस शनिवार को आरोपी मुकेश उर्फ विक्की को दिल्ली की तिहाड़ जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई। पूछताछ में आरोपी ने मामले में पहले गिरफ्तार हो चुके हैं, अपने दोनों साथी आरोपियों के साथ मिलकर इको चोरी करने की वारदातों स्वीकार की। पुलिस ने शनिवार को आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया जहां से उसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया। डिमांड के दौरान पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ करने के साथ ही ईको के पार्ट्स बरामद करने का प्रयास करेगी। इंचार्ज सब इंस्पेक्टर राकेश ने बताया कि आरोपी मुकेश उर्फ विक्की शातिर चोर है। आरोपी के खिलाफ दिल्ली, यूपी व हरियाणा में वाहन चोरी के 60 से अधिक मामले दर्ज है।

