Panipat News: पानीपत किसान की मौत का वीडियो वायरल! सूदखोर ने 4 लाख लिए, पुलिस एक्शन!

जमीन हड़पी – मारपीट से दम तोड़ा

Panipat News (आज समाज) पानीपत। पानीपत जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां चार लाख रुपये ब्याज पर देकर सूदखोर ने सनौली थाना क्षेत्र गढ़ी बेसिक निवासी किसान दाऊद (68) की जमीन पर कब्जा कर लिया।

पानीपत जиле से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां चार लाख रुपये ब्याज पर देकर सूदखोर ने सनौली थाना क्षेत्र गढ़ी बेसिक निवासी किसान दाऊद (68) की जमीन पर कब्जा कर लिया। परिजनों का आरोप है कि उनके साथ मारपीट भी की गई। शुक्रवार को शामली के अस्पताल में उनकी मौत हो गई।

मौत से पहले मृतक किसान ने एक वीडियो जारी किया। जिसमें वह अपनी मौत के लिए कैमला निवासी रणधीर और उसके दो बेटों को जिम्मेदार बता रहे हैं। सनौली थाना पुलिस ने मृतक की पत्नी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है।

अस्पताल में तोड़ा दम

किसान दाऊद के बेटे नदीम ने बताया कि उनके पिता ने वर्ष 2022 में कैमला निवासी रणधीर से चार लाख रुपये ब्याज पर उधार लिए थे। इसके लिए उन्होंने अपनी दो कनाल, दो मरले जमीन गिरवी रखी थी। उसी समय से वह ब्याज देते आ रहे हैं और अब तक 1.25 लाख रुपये दे चुके हैं।

28 अक्टूबर को रणधीर ने उनके पिता को खेत पर बुलाया और उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया। जब उनके पिता ने ऐसा करने से रोका तो उनके साथ मारपीट की। जिससे वह बेसुध हो गए। जब वह मौके पर पहुंचा तो उसके साथ भी आरोपियों ने गाली गलौज की। वह अपने पिता को लेकर शामली के एक अस्पताल में चला गया। जहां पर शुक्रवार को उनकी मौत हो गई।

परिजनों ने रणधीर व उसके बेटों पर लगाए आरोप

परिजनों ने रणधीर और उनके दो बेटों पर आरोप लगाए हैं। सनौली थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। पुलिस ने मृतक की पत्नी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। ग्राम सरपंच रफाकत हसन ने कहा कि दाऊद की जमीन पर जबरन कब्जा किया गया है। इस संबंध में उच्चाधिकारियों से मुलाकात कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी। वह पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं।

वहीं जांच अधिकारी दीपक ने जानकारी देते हुए बताया कि गढ़ी बेसिक गांव से व्यक्ति की मौत की सूचना मिली थी जिसके बाद वह मौके पर पहुंचे और उन्होंने परिजनों की बयानों के आधार पर एक नामजद समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ धारा 304 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों के हवाले कर दिया है आगामी जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

