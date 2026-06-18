Panipat News : चाचा व दोस्त की गोली मारकर हत्या करने का आरोपी वारदात के चंद घंटों के भीतर काबू, रंजिशन दिया वारदात को अंजाम

Panipat News(आज समाज नेटवर्क)पानीपत। चाचा व दोस्त की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी को पुलिस ने वारदात के कुछ ही घंटों के भीतर काबू करने में कामयाबी हासिल की। आरोपी की पहचान शांति नगर मॉडल टाउन हाल बागपत यूपी निवासी साहिल के रूप में हुई है। सीआईए वन प्रभारी इंस्पेक्टर फूल कुमार ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने अपने चाचा राहुल व दोस्त अंकुश की हत्या करना स्वीकारा। आरोपी ने प्रारंभिक पूछताछ में पुलिस को बताया उसका अपने चाचा राहुल के साथ काफी समय से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। चाचा राहुल ने पंजाब के डेराबस्सी स्थित सुरक्षा एन्कलेव में मलिक प्रोपर्टी के नाम से ऑफिस खोल रखा था। प्रापर्टी को लेकर चल रहे विवाद के बाद से वह चाचा राहुल से रंजिश रखे हुए था।

17 जून को वह अपने पिता की लाईसेंसी डोगा बंदूक लेकर डेराबस्सी स्थित चाचा राहुल के ऑफिस पहुचा और अंदर बैठे चाचा को डोगा बंदूक से गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस से बचने के लिए शव को उसी की टाटा सफारी गाड़ी में डालकर रात करीब 8-9 बजे पानीपत आ गया। पानीपत पहुंचकर उसने अपने दोस्त अंकुश को फोन कर सेक्टर 13/17 कट पर मिलने के लिए बुलाया। सेक्टर 13/17 कट से अंकुश को अपने साथ गाड़ी में बैठाया और वहां से चल दिया। अंकुश से कुछ देर बातचीत की और रंजिशन चलती गाड़ी में उसकी को भी गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद वह दोनों के शवों को दिल्ली पैरलल नहर बाइपास पर बुड़शाम के पास फैककर गाड़ी सहित सोनीपत की तरफ फरार हो गया था।

पुलिस आरोपी विस्तृत पूछताछ व जांच के लिए शुक्रवार को आरोपी साहिल को माननीय न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लेगी

प्रभारी इंस्पेक्टर फूल कुमार ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया दोस्त अंकुश के साथ वह थाना तहसील कैंप में दर्ज एक मारपीट के मामले में केसवार था। आरोपी ने पूछताछ में बताया वर्ष 2024 में उसने अंकुश के कहने पर उसके व उसके अन्य दोस्तों के साथ मिलकर दो युवकों से मारपीट की थी। अंकुश ने बाद में मामले में उसकी पैरवी नहीं की थी। इसकी रंजिश रखते हुए उसने 17 जून को अंकुश को मिलने के बहाने बुलाकर उसकी गोली मारकर हत्या की। प्रभारी इंस्पेक्टर फूल कुमार ने बताया कि पुलिस आरोपी विस्तृत पूछताछ व जांच के लिए शुक्रवार को आरोपी साहिल को माननीय न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लेगी।