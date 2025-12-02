छापे के दौरान कुछ खामियां पाए जाने पर नोटिस जारी किया जाएगा

Panipat News, (आज समाज), पानीपत: फूड एवं ड्रग्स के पोर्टल एफडी आई पर मेडिकल स्टोर का नाम सामने आने पर मंगलवार को जिला ड्रग्स कंट्रोल अधिकारी के नेतृत्व में टीम ने शहर के ब्लू जे रोड व माता पुली रोड के अलावा जौरासी रोड पर चार मेडिकल स्टोर छापे मारे वहीं छापे के दौरान अधिकारी ने प्रतिबंधित नशे की दवाइयों व दवाइयों के सेल परचेस का रिकॉर्ड व सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्ड फैसिलिटी व कोल्ड फ्रिज की गहनता से जांच की गई।

इस कार्रवाई से अन्य संचालकों में हड़कंप

काफी देर तक चली इस कार्रवाई में चारों मेडिकल स्टोर पर कुछ खामियां पाए जाने पर नोटिस जारी किया जाएगा, इसके साथ ही अधिकारी ने मेडिकल स्टोर संचालकों को बगैर डॉक्टर की अनुमति के लूज सिरिंज न बेचने के अलावा सेल परचेस रिकॉर्ड को दुरुस्त करने प्रतिबंधित नशे की दवाइयां न रखने के अलावा अन्य कार्यों को लेकर हिदायत दी वही विभाग कि इस कार्रवाई से अन्य संचालकों में हड़कंप मच गया।

तहसील के अंतर्गत 100 से अधिक मेडिकल स्टोर

उल्लेखनीय है कि समालखा तहसील के अंतर्गत 100 से अधिक मेडिकल स्टोर है। सरकार के आदेश पर समय-समय पर मेडिकल स्टोर संचालकों को नियमों की पालना करने को कहा जा रहा है जिसमें पिछले दिनो मेडिकल स्टोर में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था करने को कहा गया इसमें बताया गया कि सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्ड फैसिलिटी के साथ होनी चाहिए लेकिन कुछ ऐसे मेडिकल स्टोर है जिसमें इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई। वही इस बारे जिला ड्रग्स कंट्रोल अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि उनके अधीन इसराना, समालखा, बापौली व मतलोडा मेडिकल स्टोर है। उन्होंने बताया कि फूड एंड ड्रग्स के पोर्टल एफडी आई पर मेडिकल स्टोर का नाम सामने आने पर मेडिकल स्टोर का निरीक्षण करके दवाइयों आदि की जा रही है।

खामियां पाए जाने पर मेडिकल स्टोरों को नोटिस जारी किया जाएगा

उन्होंने बताया कि मंगलवार को समालखा के ब्लू जे रोड व माता पुली रोड के अलावा जौरासी रोड पर चार मेडिकल स्टोर पर छापेमारी करते हुए प्रतिबंधित नशे की दवाइयों की गहनता से जांच की गई इसके अलावा दवाइयों के सेल परचेस रिकॉर्ड कोल्ड फ्रिज के साथ सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्ड फैसिलिटी जांच की गई जिसमें कुछ खामियां पाए जाने पर मेडिकल स्टोरों को नोटिस जारी किया जाएगा, इसके साथ ही मेडिकल स्टोर संचालकों को बिना डॉक्टर की अनुमति के लूज सिरिंज न बेचने व दवाइयों के सेल परचेस रिकॉर्ड को ठीक रखने के अलावा 24 घंटे कोल्ड फ्रिज को चालू रखने व सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्ड फैसिलिटी के साथ होनी चाहिए आदि के बारे में हिदायत दी गई। उन्होंने बताया कि नशे की प्रतिबंधित दवाइयों पर रोक लगाई गई है।

