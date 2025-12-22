Panchkula Police warning regarding fog : ओवरस्पीडिंग और ओवरटेकिंग से बचे, हजार्ड लाइट और फॉग लैंप का प्रयोग करे

By
Sandeep Singh
-
0
68
Panchkula Police warning regarding fog Avoid overspeeding and overtaking, and use hazard lights and fog lamps.

Panchkula News(आज समाज नेटवर्क) पंचकूला। पंचकूला में घने कोहरे को देखते हुए आमजन की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पंचकूला पुलिस द्वारा यातायात एडवाइजरी जारी की गई है।एसीपी ट्रैफिक सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि कोहरे के कारण दृश्यता कम हो जाती है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे कोहरे के दौरान अत्यंत सावधानी के साथ वाहन चलाएं। ओवरस्पीडिंग, ओवरटेकिंग और अचानक लेन बदलने से बचें।

वाहन की लो-बीम लाइट या फॉग लैंप का उपयोग करें, आगे चल रहे वाहन से सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा अचानक तेज ब्रेक लगाने के बजाय धीरे-धीरे ब्रेक लगाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोहरे में कैरिजवे पर वाहन खड़ा न करें और यदि अत्यंत आवश्यक हो तो पार्किंग के दौरान वाहन की हैजार्ड लाइट और डिपर का प्रयोग अवश्य करें, ताकि पीछे से आने वाले वाहन चालकों को समय रहते संकेत मिल सके।

इस संबंध में डीसीपी क्राइम एवं ट्रैफिक मनप्रीत सिंह सुदन ने कहा कि नागरिकों का जीवन हमारे लिए सर्वोपरि है। कोहरे के मौसम में थोड़ी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। पंचकूला पुलिस आमजन से अपील करती है कि यातायात नियमों का सख्ती से पालन करें, संयम और सतर्कता के साथ वाहन चलाएं। आपकी सावधानी न केवल आपकी बल्कि दूसरों की जान भी बचा सकती है।

यह भी पढ़े:- Panchkula News : जन समस्याओं का समाधान ही सरकार की प्राथमिकता : कार्तिकेय शर्मा