Illegal mining material in Ramgarh and Raipur Rani : पंचकूला पुलिस ने रामगढ़ व रायपुर रानी में अवैध खनन सामग्री ले जा रहे 2 टिप्पर पकड़े

By
Sandeep Singh
-
0
71
Panchkula Police seizes two tippers carrying illegal mining material in Ramgarh and Raipur Rani

Panchkula News(आज समाज नेटवर्क) पंचकूला। पंचकूला पुलिस ने अवैध खनन के मामलों में कड़ी कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग मामलों में खनन सामग्री ले जा रहे वाहनों को पकड़ा है। एंटी इलीगल माइनिंग टीम इंस्पेक्टर हितेन्द्र से मिली सूचना के आधार पर रामगढ़ चौकी इंचार्ज तजिन्द्र पाल सिंह की टीम ने आज रामगढ़ नाका पर अवैध खनन सामग्री ले जा रहे एक टिप्पर को पकड़ने में सफलता हासिल की। टिप्पर को रामगढ़ चौकी मे खड़ा कर दिया गया था।

इसके अलावा भी देर रात करीब 12 बजे रायपुर रानी थाना प्रभारी प्रीतम सिंह की टीम ने नाइट पेट्रोलिंग के दौरान गांव हंगोला के पास एक ट्रक को अवैध खनन सामग्री के साथ पकड़ लिया। पकड़े गए टिप्पर को रायपुर रानी थाना में खड़ा कर दिया गया था।

दोनों ही मामलों में पुलिस द्वारा सूचना तुरंत माइनिंग विभाग को भेज दी गई थी, ताकि आगे की कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। पंचकूला पुलिस ने स्पष्ट किया है कि वह अवैध खनन को रोकने के लिए सतत रूप से निगरानी और कार्रवाई की जा रही है।

