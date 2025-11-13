Operation Trackdown : पंचकूला पुलिस ने 14 लाख की हेरोइन व अफीम की बरामद, तीन नशा तस्कर काबू

By
Sandeep Singh
-
0
46
Panchkula police recovered heroin and opium worth Rs 14 lakh and arrested three drug smugglers.
  • 285 ग्राम हेरोइन व 1 किलो 342 ग्राम अफीम बरामद, दो आरोपी पुलिस रिमांड पर व एक को भेजा जेल

Panchkula News(आज समाज नेटवर्क ) पंचकूला। पंचकूला पुलिस ने ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच सेक्टर-26 और एंटी नारकोटिक्स सेल की संयुक्त टीमों द्वारा अलग-अलग मामलों में तीन नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से करीब 14 लाख रुपये की कीमत की हेरोइन और अफीम बरामद की है।

पहला मामला: 285 ग्राम हेरोइन बरामद, आरोपी 3 दिन के पुलिस रिमांड पर

एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि 12 नवंबर को क्राइम ब्रांच सेक्टर-26 की टीम ने इंस्पेक्टर दलीप सिंह की अगुवाई में गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक युवक को स्वामी देवीदयाल कॉलेज के सामने मुख्य हाईवे पर काबू किया। युवक की पहचान इदनान पुत्र इरफान निवासी सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, उम्र 28 वर्ष के रूप में हुई। आरोपी की तलाशी लेने पर 285 ग्राम हेरोइन बरामद की गई जिसकी बाज़ार में कीमत लगभग 8 लाख 14 हजार रुपये है।

आरोपी को अदालत में पेश कर तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह नशा कहां से लाया था, किसे सप्लाई करने वाला था और इस नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल है। आरोपी को गिरफ्तार करने में सब-इंस्पेक्टर विजय, एएसआई अशोक, एएसआई नीरज, मुख्य सिपाही सुरेश, प्रवेश, सिपाही साहिल, रवि, सचिन और मोहनजीत की अहम भूमिका रही।

दूसरा मामला: 1 किलो 342 ग्राम अफीम बरामद, 2 गिरफ्तार, 1 आरोपी 6 दिन के पुलिस रिमांड पर व दूसरा न्यायिक हिरासत में

एसीपी क्राइम के अनुसार दूसरे मामले में एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने इंचार्ज प्रवीण की अगुवाई में गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए गांव चौकी रोड, चंडीमंदिर से एक आरोपी को काबू किया, जो बाइक पर सवार होकर अफीम सप्लाई करने जा रहा था। आरोपी की पहचान रामु पुत्र प्रभुदयाल निवासी जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश, हाल किरायेदार गांव बणा थाना चंडीमंदिर उम्र 42 वर्ष के रूप में हुई। आरोपी की तलाशी के दौरान 1 किलो 342 ग्राम अफीम बरामद हुई जिसकी कीमत लगभग 6 लाख रुपये है।

इसी मामले में पुलिस ने दूसरे आरोपी अजय गुप्ता पुत्र सोमनाथ निवासी सेक्टर-25, पंचकूला को भी गिरफ्तार किया है, जो रामु के साथ मिलकर अफीम की सप्लाई करता था। आरोपी रामु को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है जबकि आरोपी अजय गुप्ता को 6 दिन के पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ जारी है, ताकि इनके सप्लाई नेटवर्क और अन्य जुड़े लोगों की पहचान की जा सके। मामले की जांच एएसआई परविंदर द्वारा की जा रही है।

यह भी पढ़े:- Chandigarh News : नगर निगम आयुक्त को दिया ज्ञापन जायज मांगे हो गी पूरी प्रदीप कुमार