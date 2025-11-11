Delhi Car Bomb Blast : दिल्ली बलास्ट के बाद पंचकूला पुलिस अलर्ट, 9 नाको के अलावा इंटर-स्टेट बॉर्डर पर पुलिस की कड़ी चौकसी

  • लावारिश गाड़ियों की जांच की जा रही, सेकेंड हैंड कार डीलर्स के रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे
  • घबराएं नही, सतर्क रहें, लावारिश वस्तू व संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत डायल 112 पर सूचना दे

Panchkula News(आज समाज नेटवर्क) पंचकूला। दिल्ली में हुए धमाके के बाद पंचकूला पुलिस ने भी जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। डीसीपी पंचकूला सृष्टि गुप्ता ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि घटना के तुरंत बाद ही पंचकूला पुलिस ने बीती रात से ही सुरक्षा जांच और सतर्कता के कदम तेज कर दिए हैं। पुलिस टीमों ने देर रात रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड और पार्किंग स्थलों पर लावारिश वस्तुओं की तलाशी ली। इसके अलावा नौ प्रमुख नाकों पर पुलिस का कड़ा पहरा लगाया गया है, साथ ही सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्र में अतिरिक्त नाके स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं।

डीसीपी ने बताया कि लगातार चल रही चैकिंग के दौरान शहर में खड़ी लावारिश गाड़ियों की जांच की जा रही है, और संदिग्ध वाहन मिलने पर उन्हें तुरंत इंपाउंड किया जा रहा है। सेकेंड हैंड कार डीलर्स के रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं ताकि पता लगाया जा सके कि किन वाहनों की बिक्री किन व्यक्तियों को की गई है। इसमें संदिग्ध व्यक्तियों की सत्यापन प्रक्रिया जारी है।इंटरस्टेट बॉर्डर पर भी सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और हर वाहन व व्यक्ति की कड़ी निगरानी की जा रही है।

पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था में कोई ढील न रहे

होटलों, गेस्ट हाउसों और धर्मशालाओं में ठहरे बाहरी लोगों की जांच की जा रही है और उनके दस्तावेजों की सत्यापन प्रक्रिया भी जारी है। जिलेभर में किसी एक स्थान विशेष पर नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र में समान रूप से चैकिंग की जा रही है। अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों और बाहरी व्यक्तियों की सघन जांच की जा रही है। पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था में कोई ढील न रहे।

डीसीपी ने बताया कि थाना स्तर की टीमें व क्राइम ब्रांच लगातार पंजाब और हिमाचल प्रदेश पुलिस के साथ समन्वय बनाकर काम कर रही हैं, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत साझा की जा सके।पंचकूला पुलिस ने आम जनता से अपील की कि वे घबराएं नहीं, पर सतर्क रहें। यदि कहीं भी कोई लावारिश वस्तु, संदिग्ध वाहन या व्यक्ति दिखाई दे, तो तुरंत पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर सूचना दें। पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच जाएंगी।

