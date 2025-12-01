Operation Hotspot Domination : पंचकूला पुलिस ने ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन के तहत छापेमारी की शुरु: जुए व नशे के चिन्हित अड्डे निशाने पर

By
Sandeep Singh
-
0
70
Panchkula Police launches raids under Operation Hotspot Domination Identified gambling and drug dens targeted
  • RWA व जिलावासियो से इस ऑपरेशन के तहत सहयोग की अपील, पुलिस को संदिग्ध गतिविधियो की तुरंत दे सूचना
  • संदिग्ध व्यक्तियों की सूची एकत्र कर उनका बैकग्राउंड की जांच भी कर रही पुलिस

Panchkula News(आज समाज नेटवर्क) पंचकूला। पंचकूला पुलिस ने ऑपरेशन ट्रेकडाउन की सफलता के बाद अब पूरे जिले में अपराध और अवैध गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए एक और बड़ा अभियान, ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन की व्यापक शुरुआत कर दी है। डीसीपी पंचकूला सृष्टि गुप्ता ने आज पंचकूला के सैक्टर-1 में स्थित पुलिस उपायुक्त कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस की रणनीति व आगामी कार्ययोजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उन सभी एरिया पर कड़ी निगरानी रखना है जहां नशा बेचा या पिया जाता है, जुआ-सट्टा जैसी अवैध गतिविधियाँ होती हैं, या महिलाओं से छेड़छाड़ की घटनाओं की आशंका रहती है। ऐसे सभी संवेदनशील गली-मोहल्लों में पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई जाएगी और लगातार छापेमारी कर अपराधियों को सख्त संदेश दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि थाना प्रभारियों और चौकी इन्चार्जों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्र के सम्मानित व्यक्तियों और रेज़िडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों व गुप्त सूत्रो की मदद से ऐसे स्थानो की पहचान कर तुरंत कार्रवाई शुरु करे।

कई क्षेत्रों को पहले ही चिन्हित कर लिया गया है, जहां आज से ही पैदल गश्त बढ़ा दी गई है

डीसीपी ने शहर मे एम.सी, गांवो के सरपंच व जिलावासियो से अपील की है कि वे भी ऐसे स्थानों की जानकारी पुलिस के साथ साझा करें ताकि कानून व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि कई क्षेत्रों को पहले ही चिन्हित कर लिया गया है, जहां आज से ही पैदल गश्त बढ़ा दी गई है। इसके अलावा, बाहरी राज्यों या अन्य जिलों से आकर रह रहे व्यक्तियों की निगरानी के लिए रेसीडेंट वेल्फेयर एसोशियेशन के माध्यम से सत्यापन कराया जा रहा है।

जहाँ वेरिफिकेशन नहीं हो पाता, वहां पुलिस टीमें मौके पर जाकर जांच कर रही हैं। संदिग्ध व्यक्तियों की सूची एकत्र की जा रही है और उनके बैकग्राउंड की जांच भी की जा रही है। डीसीपी ने बताया कि इस विशेष अभियान को मजबूत करने के लिए एक स्पेशल टीम भी गठित की जा रही है और आज से पूरे जिले में डॉग स्क्वॉड की मदद से कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। आमजन से भी अपील है कि ऐसी कोई सूचना मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करे।

पुलिस कमिश्नर शिवास कविराज का सख्त संदेश: नशा, जुआ, छेड़छाड़ और किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधि करने वालों के लिए पंचकूला में कोई जगह नहीं है। ऑपरेशन ट्रेकडाउन के सफलता के बाद ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन के तहत हमारी टीमें रोज़ाना क्षेत्र में जाकर कार्रवाई करेंगी और जहां भी कोई अवैध गतिविधि मिलेगी, वहाँ तुरंत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

यह भी पढ़े:- Panchkula News : जनरल परेड में दिखा पंचकूला पुलिस का अऩुशासन, पुलिसकर्मियो ने लगाई दौड, ईआरवी व राइडर्स हर वक्त रहे अलर्ट