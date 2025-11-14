Sagar Singla suicide case : पंचकूला पुलिस ने 1 आरोपी किया गिरफ्तार, बाकि आरोपी भी जल्द होंगे गिरफ्त में

Panchkula News(आज समाज नेटवर्क) पंचकूला। पंचकूला के रायपुर रानी क्षेत्र में हुए सागर सिंगला आत्महत्या मामले में पंचकूला पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दे, 4 नवंबर को युवक सागर सिंगला ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो बनाकर कुछ व्यक्तियों पर मारपीट और मानसिक प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया था। घटना के बाद पुलिस द्वारा आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया गया था जिसके तहत आरोपियों की तलाश पिछले कई दिनों से जारी थी।

थाना रायपुर रानी के प्रभारी सुखबीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 13 नवंबर को आरोपी शिव कुमार उर्फ काकू, निवासी रायपुर रानी को काबू कर लिया। पूछताछ के दौरान पुलिस ने आरोपी से उस स्थान की निशानदेही भी करवाई जहां मृतक सागर सिंगला के साथ मारपीट किए जाने की बात सामने आई थी।

गिरफ्तार आरोपी को आज अदालत में पेश किया गया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जांच अधिकारी एएसआई धनीराम ने बताया कि प्रकरण में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश लगातार जारी है और पुलिस जल्द ही शेष आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है ताकि पीड़ित को न्याय दिलाया जा सके और दोषियों को सख्त सजा मिल सके।

