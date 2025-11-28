Panchkula News : पंचकूला पुलिस ने नशा तस्कर को पकड़ा, 52 ग्राम हेरोइन बरामद, कीमत करीब 2 लाख

आरोपी 3 दिन के पुलिस रिमांड पर, सप्लाई चेन का पता करने मे जुटी पुलिस

Panchkula News(आज समाज नेटवर्क)पंचकूला। पंचकूला पुलिस की क्राइम ब्रांच सैक्टर-26 की टीम ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को 52 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है।

एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज ने जानकारी देते हुए बताया कि 27 नवंबर को गश्त के दौरान टीम को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि पंचकूला के सैक्टर-14 क्षेत्र में एक युवक हेरोइन के साथ घूम रहा है। सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच सैक्टर-26 के इंचार्ज इंस्पेक्टर दलीप सिंह की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और संदिग्ध युवक को काबू कर लिया।

पूछताछ के दौरान आरोपी की पहचान मोहित उर्फ बोई पुत्र रामजी, निवासी सैक्टर-20 पंचकूला के रूप में हुई। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से कुल 52 ग्राम हेरोइन बरामद की गई, जिसे कब्जे में लेकर आरोपी को काबू किया गया। बरामद हेरोइन की कीमत करीब 2 लाख रुपये है।

डीसीपी क्राइम मनप्रीत सिंह सूदन ने बताया कि आरोपी के खिलाफ थाना सैक्टर-14 में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को आज कोर्ट में पेश कर 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है, ताकि उससे गहन पूछताछ की जा सके। रिमांड के दौरान यह पता लगाया जाएगा कि आरोपी नशा कहां से लेकर आया था, किसे सप्लाई करने वाला था या स्वयं इसका सेवन करता था। पुलिस नशे की सप्लाई चेन का पता लगाने के लिए आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।

यह भी पढ़े:- Illegal mining material in Ramgarh and Raipur Rani : पंचकूला पुलिस ने रामगढ़ व रायपुर रानी में अवैध खनन सामग्री ले जा रहे 2 टिप्पर पकड़े