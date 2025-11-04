Panchkula News : नाके पर चैकिंग के दौरान चोरी के ऑटो समेत युवक गिरफ्तार, ऑटो बरामद कर जेल भेजा

A young man was arrested at a checkpoint with a stolen auto rickshaw; the vehicle was recovered and he was sent to jail.
  • पुलिस को देखकर ऑटो मोड़कर भागने की कोशिश भी की, लेकिन क्राइम ब्रांच की मुस्तैदी से पकड़ा गया
  • करीब 8-10 दिन पहले चंडीगढ़ से किया था ऑटो चोरी, आरोपी के खिलाफ ट्राइसिटी में पहले से चोरी के 5 मामले दर्ज

Panchkula News(आज समाज नेटवर्क)पंचकूला। पंचकूला पुलिस की क्राइम ब्रांच सैक्टर-19 की टीम ने बीती शाम एक शातिर ऑटो चोर को गिरफ्तार किया है। एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर में अपराधिक गतिविधियो की रोकथाम के लिए पुलिस द्वारा नियमित रूप से नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहनों की जांच की जाती है।इसी क्रम में 3 नवंबर की शाम क्राइम ब्रांच सैक्टर-19 के इंचार्ज इंस्पेक्टर मुकेश सैनी की अगुवाई में टीम ने कालका-शिमला ओवरब्रिज के नीचे पुराना पंचकूला क्षेत्र में नाकाबंदी की हुई थी। जांच के दौरान शाम करीब 7 बजे पुलिस टीम को एक संदिग्ध ऑटो दिखाई दिया। पुलिस को देखते ही ऑटो चालक ने वाहन मोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे मौका पर ही काबू कर लिया।

प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी इससे पहले भी ट्राईसिटी क्षेत्र में करीब 5 चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है

पूछताछ में आरोपी की पहचान दीपक उर्फ खाऊ पुत्र अशोक कुमार निवासी राजीव कॉलोनी सैक्टर-17, पंचकूला, उम्र 20 वर्ष के रूप में हुई है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि जिस ऑटो को वह चला रहा था, उसे उसने लगभग 8 से 10 दिन पहले मौली जांगरा क्षेत्र से चोरी किया था। इस संबंध में थाना चंडीमंदिर में चोरी का मामला दर्ज किया गया है। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी इससे पहले भी ट्राईसिटी क्षेत्र में करीब 5 चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है।

क्राइम ब्रांच द्वारा आरोपी से अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। पूछताछ पूरी होने के बाद आज आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि शहर में चोरी जैसी वारदातों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है और इस तरह की नाकाबंदी एवं जांच अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेंगे।

