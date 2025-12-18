Panchkula News : महिला से सोने की चेन छीनकर बाइक से फरार हुए दो स्नैचर गिरफ्तार

पंचकूला पुलिस ने आरोपियो से रिमांड के दौरान सोने की चेन, 3 मोबाइल व वारदात में प्रयोग बाइक बरामद कर जेल भेजा

दोनो आरोपियो पर पहले भी चोरी व स्नैचिंग के मामले दर्ज, सोहित पर 2 व सुशील पर 4 मामले दर्ज

Panchkla News(आज समाज नेटवर्क )पंचकूला। पिछले दिनों आयोजित क्राइम मीटिंग में पंचकूला पुलिस कमिश्नर शिवास कविराज द्वारा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि जिले में चोरी, स्नैचिंग व बर्गलरी जैसी वारदातों पर सख्त और ठोस कार्रवाई की जाए।इसी क्रम में पंचकूला पुलिस की क्राइम ब्रांच सेक्टर-19 की टीम ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए पंचकूला व आसपास के क्षेत्रों में स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले दो शातिर स्नैचरों को गिरफ्तार किया है।

एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज ने जानकारी देते हुए बताया कि इसी वर्ष अक्टूबर माह में दो बाइक सवार युवकों ने सेक्टर-8 पंचकूला में सैर कर रही एक महिला की सोने की चेन स्नैच कर ली थी और मौके से फरार हो गए थे। इस संबंध में थाना सेक्टर-7 पंचकूला में स्नैचिंग का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी।

आरोपी को 17 दिसंबर को कोर्ट में पेश कर दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया

गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच सेक्टर-19 इन्चार्ज मुकेश सैनी की टीम ने 16 दिसंबर को पहले आरोपी सोहित निवासी राजीव कॉलोनी, पंचकूला को गिरफ्तार किया। आरोपी को 17 दिसंबर को कोर्ट में पेश कर दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। रिमांड के दौरान की गई गहन पूछताछ के आधार पर पुलिस ने दूसरे आरोपी सुशील उर्फ राहुल निवासी राजीव कॉलोनी, पंचकूला को भी गिरफ्तार कर लिया।

डीसीपी क्राइम मनप्रीत सिंह सूदन ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयोग की गई बाइक बरामद कर ली है। इसके अतिरिक्त छीनी गई सोने की चेन तथा पंचकूला व आसपास के क्षेत्रों से स्नैच किए गए तीन मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि दोनों आरोपी पहले भी चोरी व स्नैचिंग के मामलों में जेल जा चुके हैं और जमानत पर बाहर आने के बाद दोबारा आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे।

पंचकूला पुलिस कमिश्नर (एडीजीपी) शिवास कविराज का बयान: जिले में चोरी, स्नैचिंग और बर्गलरी जैसी वारदातों पर पूरी सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। पंचकूला पुलिस अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। आमजन की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस लगातार गश्त, तकनीकी निगरानी और गुप्त सूचनाओं के आधार पर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगी।

