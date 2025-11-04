Panchkula News : दो दिवसीय जिला युवा महोत्सव 2025 का समापन

एस. डी. एम. श्री चंद्रकात कटारिया ने विजेता छात्र-छात्राओं को किया सम्मानित

Panchkula News(आज समाज नेटवर्क )पंचकूला। दो दिवसीय जिला युवा महोत्सव 2025 का आज रेस्ट हाउस सेक्टर-1, पंचकूला के ऑडिटोरियम में समापन समारोह हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पंचकूला के एस. डी. एम. श्री चंद्रकात कटारिया ने शिरकत की।श्री चंद्रकात कटारिया ने विजेता छात्र-छात्राओं को प्रथम, ‌द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्यक्रम की सराहना करते हुए उन्होंने छात्र-छात्राओं को अपने लक्ष्य की तरफ लगातार प्रगतिशील होने का संदेश दिया उन्होंने कहा कि यदि कोई छात्र-छात्रा लगातार अपने लक्ष्य की तरफ चाहे धीमे-धीमे ही चलता रहता है तो सफलता एक दिन अवश्य ही उसके कदम चूमती है।

छात्र-छात्राओं को उन्होंने विशेष रूप से नशे और बुराइयों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया और जीवन में हमेशा अनुशासित जीवन जीने के लिए प्रेरणा दी।दो दिन तक चले इस रंगारंग कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं में तथा दर्शको में हरियाणा प्रदेश की सस्कृति को प्रदर्शित करते हुए एक बहुत ही बेहतरीन समा बांधा। इस कार्यक्रम में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतियोगी सीधे अब राज्य स्तर पर होने वाले युवा महोत्सव की प्रतियोगिता में भाग लेंगे।कार्यक्रम के अंत में राजकीय औ‌द्योगिक प्रशिक्षण सस्थान पचकूला की प्रधानाचार्य श्रीमती रजनी मल्होत्रा ने आए हुए सभी नेहमानों तथा जिले की अन्य औ‌द्योगिक प्रशिक्षण सस्थानों के प्रधानाचार्यों का इस कार्यक्रम में सहयोग देने हेतु हार्दिक धन्यवाद किया।

यह भी पढ़े:- Panchkula News : नशा मुक्ति केंद्र पंचकूला का औचक निरीक्षण, कई खामियाँ उजागर