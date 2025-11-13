Panchkula News : राजस्व विभाग की वित आयुक्त ने सभी उपायुक्तों को रजिस्ट्री के कार्य को तय समय सीमा में पूरा करने के दिए निर्देश

हर तहसील में एक हेल्प डेस्क लोगों की सुविधा के लिए बनाने के दिए निर्देश -उपायुक्त

Panchkula News(आज समाज नेटवर्क)पंचकूला। राजस्व विभाग की वित आयुक्त सुमिता मिश्रा ने चंडीगढ से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी उपायुक्त एवं राजस्व अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। श्रीमती सुमिता मिश्रा ने सभी उपायुक्तों को अपने-अपने जिलों में पेपरलेस रजिस्ट्री के कार्य को सुचारू रूप से शुरू करवाने के निर्देश दिए ताकि प्रदेशवासियों को सरकार की सेवाओं का समय पर लाभ मिल सके।

लोगों की सुविधा के लिए हर तहसील में एक हेल्प डेस्क शुरू किया जाएगा

उपायुक्त सतपाल शर्मा ने राजस्व विभाग की वित आयुक्त को आश्वासन दिया कि वे स्वयं दौरा कर 3 तहसील, 2 सब-तहसील के कार्य की मानिटरिंग करेंगे और पेपरलेस रजिस्ट्री के कार्य को और बेहतर बनाएंगे ताकि लोगों को जिला प्रशासन की सुविधाओं का समय पर लाभ मिल सके। उन्होने बताया कि लोगों की सुविधा के लिए हर तहसील में एक हेल्प डेस्क शुरू किया जाएगा।

उपायुक्त ने इसके उपरांत लघु सचिवालय के सभागार में राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होने पंचकूला, कालका, रायपुररानी के तहसीलदारों व सब तहसील, मोरनी व बरवाला के राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने अपने कार्यालयों में पेपरलेस रजिस्ट्री से संबधित सभी समस्याओं को गंभीरता से सुने और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर हल करने का प्रयास करें यदि समस्या का हल नहीं निकलता है तो संबंधित व्यक्ति को विस्तार से उसके बारे में जानकारी दें।

श्री शर्मा ने सभी राजस्व अधिकारियों को तहसील व सब-तहसील में लोगों की सुविधा के लिए एक-एक हेल्प डेस्क स्थापित करने के भी निर्देश दिए।उन्होने बताया कि वे स्वयं तहसील व सब-तहसील का दौरा कर रजिस्ट्री से संबंधित कार्यो का निरिक्षण करेंगे। उन्होने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इस संबंध में किसी किस्म का विलंब व लापरवाही बर्दाश्त नही की जाएगी।इस अवसर पर तहसीलदार सुरेश कुमार, तहसीलदार विक्रम सिंगला, नायब तहसीलदार प्रधुमन, हरदेव सिंह तथा अन्य राजस्व विभाग के अधिकारियों ने वीडियो कांफ्रेंसिंग में भाग लिया।

