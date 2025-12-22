Panchkula News : कालका में बुजुर्ग महिला से मारपीट कर स्नैचिंग की कोशिश करने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार

The main accused who assaulted an elderly woman and attempted to snatch her belongings in Kalka has been arrested.
  • 2 बाइक सवारो युवको ने मिलकर बुजुर्ग महिला से स्नैचिंग की कोशिश की थी, जिसमें एक अन्य आरोपी पहले से गिरफ्तार
  • आरोपी बाइक चोरी मे भी शामिल, 3 दिन के पुलिस रिमांड के दौरान अन्य चोरी, स्नैचिंग व हथियार तस्करी जैसे मामलो के बारे में पूछताछ जारी

Panchkula News(आज समाज नेटवर्क )पंचकूला। पंचकूला पुलिस की क्राइम ब्रांच सेक्टर-19 की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने अवैध हथियार के साथ एक शातिर व आदतन अपराधी को गिरफ्तार किया है।एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज ने जानकारी देते हुए बताया कि 20 दिसंबर को हमे गुप्त सूत्र से एक युवक के अवैध हथियार के साथ कालका क्षेत्र के गांव कंगुवाला में मौजूद होने की सूचना मिली थी।

आरोपी के खिलाफ थाना कालका में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की गई

इसी आधार पर क्राइम ब्रांच सेक्टर-19 के इन्चार्ज मुकेश सैनी के नेतृत्व में टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर दबिश दी और युवक को काबू किया। तलाशी के दौरान युवक के कब्जे से 1 देशी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए।गिरफ्तार आरोपी की पहचान नितिन उम्र 38 वर्ष, निवासी गांव टिपरा, कालका के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ थाना कालका में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की गई।

डीसीपी क्राइम एंड ट्रैफिक मनप्रीत सिंह सूदन ने बताया कि आरोपी नितिन एक आदतन अपराधी है। आरोपी ने 11 नवंबर को कालका रेलवे स्टेशन के नजदीक एक मोटरसाइकिल चोरी की थी। इसके अलावा 19 नवंबर की सुबह कालका क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट कर स्नैचिंग करने के प्रयास के मामले में भी आरोपी मुख्य आरोपी था। इस स्नैचिंग मामले में एक अन्य आरोपी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

पुलिस ने आज आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश कर 3 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया है। रिमांड के दौरान आरोपी से अवैध हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह, अन्य चोरी व स्नैचिंग की वारदातों के संबंध में गहनता से पूछताछ की जाएगी।इस अवसर पर पंचकूला पुलिस कमिश्नर (एडीजीपी) शिवास कविराज ने कहा: कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त और प्रभावी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। पुलिस की टीमें पूरी मुस्तैदी और प्रतिबद्धता के साथ जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रही हैं।

