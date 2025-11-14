Panchkula News : बिहार विधानसभा चुनाव में ऐतहासिक जीत से विधानसभा क्षेत्र में अपार उत्साह और खुशी का माहौल रहा

Panchkula News(आज समाज नेटवर्क )पंचकुला। बिहार चुनाव में मिली ऐतिहासिक और प्रचंड जीत के अवसर पर आज कालका विधानसभा क्षेत्र में अपार उत्साह और खुशी का माहौल रहा। पिंजौर बाज़ार में विधायक श्रीमती शक्ति रानी शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय नागरिकों के साथ मिलकर जीत की खुशी में मिठाई बाँटी गई।

विधायक श्रीमती शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि बिहार की यह शानदार विजय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व, विकासमुखी नीतियों तथा जनता के विश्वास का परिणाम है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व ने देश में विकास, सुशासन और आत्मनिर्भरता को नई दिशा दी है और जनता ने एक बार फिर उस भरोसे को प्रचंड समर्थन दिया है।

उन्होंने कहा कि यह जनादेश सिद्ध करता है कि जब नेतृत्व ईमानदार, पारदर्शी और राष्ट्रहित के प्रति समर्पित हो, तो जनता पूरे मन से अपना आशीर्वाद देती है। यह भारत के लोकतंत्र की शक्ति और जनता के विश्वास का प्रतीक है।

प्रदेश स्तरीय उत्सव : पंचकमल, हरियाणा भाजपा कार्यालय

बिहार विजय की खुशी में हरियाणा भाजपा राज्य कार्यालय पंचकमल में भी भव्य उत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी मुख्य रूप से उपस्थित थे।साथ ही प्रदेश, ज़िला एवं मंडलों के पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में कार्यकारिणी सदस्य भी मौजूद रहे। सभी ने मिलकर बिहार की ऐतिहासिक जीत पर एक-दूसरे को बधाई दी और संगठन व राष्ट्रहित में कार्यकारिणी सदस्य भी मौजूद रहे।

सभी ने मिलकर बिहार की ऐतिहासिक जीत पर एक-दूसरे को बधाई दी और संगठन व राष्ट्रहित में और अधिक समर्पण के साथ कार्य करने का संकल्प लिया।विधायक श्रीमती शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि यह जीत हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है और समाज के हर वर्ग तक विकास पहुँचाने के हमारे संकल्प को और मजबूत करती है।

