Panchkula News : नशा मुक्ति केंद्र पंचकूला का औचक निरीक्षण, कई खामियाँ उजागर

Panchkula News(आज समाज नेटवर्क) पंचकुला। आज प्रातः 10:30 बजे सुश्री अपर्णा भारद्वाज, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) पंचकूला ने सरकारी अस्पताल सेक्टर-6 स्थित नशा मुक्ति केंद्र का औचक निरीक्षण किया। यह निरीक्षण माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत किया गया।निरीक्षण के दौरान केंद्र की साफ-सफाई और रखरखाव में गंभीर लापरवाही पाई गई।

सीढ़ियाँ और वार्ड अस्वच्छ थे, मरीजों के पास नुकीली धातु की छड़ें मिलीं, तथा शौचालय और वॉशबेसिन गंदे पाए गए। महिला वार्ड में एक पुरुष की मौजूदगी ने मरीजों की निजता और सुरक्षा को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े किए।

अस्पताल कर्मचारियों से पूछताछ पर उन्होंने फरार मरीजों की रिपोर्ट संबंधी जानकारी दी

केंद्र में 24 मरीज भर्ती थे, जिनसे सुश्री भारद्वाज ने बातचीत की। मरीजों ने सफाई और कर्मचारियों की लापरवाही की शिकायतें साझा कीं। निरीक्षण में यह भी पाया गया कि पिछले माह दो मरीज फरार हुए थे। अस्पताल कर्मचारियों से पूछताछ पर उन्होंने फरार मरीजों की रिपोर्ट संबंधी जानकारी दी।

सुश्री भारद्वाज ने अधिकारियों के उदासीन रवैये पर नाराजगी जताई और तत्काल सफाई, सुरक्षा और पर्यवेक्षण सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुरुष और महिला वार्ड का पृथक्करण सख्ती से सुनिश्चित किया जाए तथा सभी सुधारात्मक कदमों की रिपोर्ट शीघ्र डीएलएसए पंचकूला को भेजी जाए।उन्होंने दोहराया कि ऐसे निरीक्षणों का उद्देश्य नशा मुक्ति केंद्रों में पारदर्शिता, जवाबदेही और मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करना है ताकि मरीजों को सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण मिल सके।

