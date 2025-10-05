Panchkula News : आर. सेठी मेमोरियल शतरंज चैंपियनशिप में सुमुख बंसल प्रथम

By
Sandeep Singh
-
0
60
Sumukh Bansal first in R. Sethi Memorial Chess Championship

Panchkula News(आज समाज नेटवर्क) पंचकूला। टी.आर. सेठी मेमोरियल शतरंज चैंपियनशिप 2025 रविवार को टिंकरबेल स्कूल, सेक्टर-8 पंचकूला में आयोजित हुई। प्रतियोगिता का आयोजन चेस एसोसिएशन, पंचकूला की ओर से किया गया, जिसमें ट्राइसिटी के करीब 150 खिलाड़ियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में समाजसेवीं राज मित्तल ने शिरकत की। उन्होंने बच्चों का उत्साह बढ़ाया और विजेताओं को गिफ्ट देकर सम्मानित किया।

प्रतियोगिता तीन वर्गों — अंडर-10, अंडर-14 और ओपन (मिक्स्ड) — में आयोजित की गई। अंडर-10 वर्ग में सुमुख बंसल ने प्रथम, हरतेग सिंह ने द्वितीय और साहिबेक सिंह बोपाराई ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। अंडर-14 वर्ग में सिद्धार्थ भार्गव प्रथम, गिरीक गुप्ता द्वितीय और आयुष मोंगा तृतीय रहे। वहीं ओपन वर्ग में नरेन गुप्ता प्रथम, कृष्णा कुंडू द्वितीय और अंश अरोड़ा तृतीय स्थान पर रहे।

बेस्ट गर्ल कैटेगरी में अंडर-10 में रायना सिंगला, अंडर-14 में कृतिका और ओपन वर्ग में देवश्री शर्मा विजेता रहीं। पुरस्कार वितरण टिंकरबेल स्कूल के डायरेक्टर संजय सेठी द्वारा किया गया। यह प्रतियोगिता स्कूल के संस्थापक स्व. टी.आर. सेठी की स्मृति में आयोजित की गई।

यह भी पढ़े:- Chandigarh News : विधायक कुलजीत सिंह रंधावा ने किया मलकपुर–जूली संपर्क मार्ग का शिलान्यास