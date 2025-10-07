Panchkula News : एसडीएम ने धान खरीद का पंचकुला मंडी में किया निरीक्षण

मंडी सचिव को दिए उठान में तेजी लेन कि निर्देश

Panchkula News(आज समाज नेटवर्क)पंचकूला। एसडीएम चंद्रकांत कटारिया ने धान खरीद का आज पंचकुला सेक्टर 20 मंडी में ओचक निरीक्षण किया।उन्होंने मंडी में धान की बोरियों का वजन भी चेक किया,असमय बारिश के कारण धान में मॉइस्चर बढ़ जाता है । उन्होंने मंडी सचिव को असमय बारिश होने की स्थिति में धान को तिरपाल से पूरी तरह ढकने के निर्देश दिए ताकि धान में ज़्यादा मॉइस्चर न आए और उठान कार्य में देरी न हो।

उन्होंने मंडी सचिव को धान के उठान में भी तेजी लाने के निर्देश दिए । इस दौरान उन्होंने मंडी में आए किसानों से पेयजल,ओर अन्य सुविधाओं को लेकर बातचीत की । सभी किसानों ने प्रशासन द्वारा दी जारी सुविधाओं को लेकर संतुष्टि जताई ।इस अवसर पर मंडी सचिव बलदीप सिंह, आढ़ती तथा मंडी के अन्य कर्मचारी और किसान मौजूद थे।

यह भी पढ़े:-Maharishi Valmiki Jayanti 2025 : श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई महर्षि वाल्मीकि जयंती

यह भी पढ़े:-The Panchkula police traced 12 stolen mobile phones : पंचकूला पुलिस ने सितंबर माह में खोए हुए 12 मोबाइल ट्रेस कर असल मालिको को लौटाएं

यह भी पढ़े:-Panchkula News : ब्लॉक रायपुर रानी में आयोजित विविध कार्यक्रमों में सम्मिलित हुईं कालका विधायक श्रीमती शक्तिरानी शर्मा