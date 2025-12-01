Panchkula News : जनरल परेड में दिखा पंचकूला पुलिस का अऩुशासन, पुलिसकर्मियो ने लगाई दौड, ईआरवी व राइडर्स हर वक्त रहे अलर्ट

ईआरवी रिस्पांस टाइम में सुधार, पहले औसतन 10:35 मिनट लगती थी, अब 8:05 मिनट में पहुंच जाती है ईआरवी

Panchkula News(आज समाज नेटवर्क )पंचकूला। पंचकूला पुलिस लाइन में आज आयोजित जनरल परेड में डीसीपी पंचकूला सृष्टि गुप्ता ने पुलिस बल की तैयारियों, अनुशासन और फिटनेस का विस्तृत निरीक्षण किया। परेड कमांडर एसीपी अजीत ने परेड की सलामी ली । पूरे परेड के दौरान पुलिस अधिकारियों और जवानों ने सटीक ड्रिल और अनुशासित मार्च पास्ट प्रस्तुत कर अपनी तैयारियों का प्रदर्शन किया।

निरीक्षण के बाद डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने ईआरवी यूनिट के रिस्पांस टाइम की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की। उन्होंने बताया कि पिछले दो महीनों में पंचकूला पुलिस की ईआरवी टीम ने अपनी प्रतिक्रिया क्षमता में उल्लेखनीय सुधार किया है। जहाँ पहले ईआरवी का औसत रिस्पांस टाइम 10 मिनट 35 सेकेंड था, वहीं अब यह घटकर 8 मिनट 5 सेकेंड पर आ गया है, जो कि आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित मदद उपलब्ध करवाने की दिशा में बड़ी उपलब्धि है।

डीसीपी ने इस सुधार के लिए ईआरवी इन्चार्ज और उनकी पूरी टीम को बधाई देते हुए उनसे कहा कि यह उपलब्धि सिर्फ शुरुआत है और अब लक्ष्य इसे और बेहतर बनाकर “गोल्ड स्टैंडर्ड रिस्पांस टाइम” तक पहुंचना है। उन्होंने निर्देश दिए कि शहर के सभी संवेदनशील एवं व्यस्त इलाकों में गश्त के दौरान वाहन हमेशा तैयार हालत में रहें, नाइट डोमिनेशन को मजबूत किया जाए तथा हर कॉल को प्राथमिकता देते हुए तुरंत प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जाए।

इसी के साथ डीसीपी ने राइडर्स यूनिट से भी मुलाकात कर उन्हें ड्यूटी के समय पूरी अलर्टनेस बनाए रखने, संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई करने तथा भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में उपस्थिति और पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राइडर्स पुलिस की “फास्ट मूविंग फ्रंट लाइन यूनिट” है, इसलिए उनकी सक्रियता सीधे सार्वजनिक सुरक्षा पर प्रभाव डालती है।

जनरल परेड के हिस्से के रूप में पुलिस बल ने फिटनेस के महत्व को दर्शाते हुए सामूहिक दौड़ भी लगाई। सभी अधिकारी और जवान दौड़ में शामिल हुए, जिससे यह संदेश दिया गया कि शारीरिक फिटनेस पुलिस सेवा का अभिन्न हिस्सा है। इस अवसर पर डीसीपी ने जवानों को फिटनेस, अनुशासन और टीमवर्क को अपनी दिनचर्या का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाए रखने की सलाह दी।