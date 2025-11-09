Panchkula News : पंचकूला पुलिस ने देर रात मोबाइल स्नैच करने वाले दो शातिर आरोपियों को किया गिरफ्तार

By
Sandeep Singh
-
0
73
Panchkula police arrested two notorious mobile snatchers late last night.
  • पुलिस ने मोबाइल बरामद कर दोनों आरोपियों को भेजा जेल

Panchkula News(आज समाज नेटवर्क)पंचकूला। पंचकूला पुलिस की क्राइम ब्रांच सेक्टर-19 की टीम ने देर रात मोबाइल छीनकर फरार हुए दो शातिर आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज ने जानकारी देते हुए बताया कि 6 नवंबर को सेक्टर-16 चौकी में पंचकूला निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि 2 नवंबर की रात करीब 9 बजे जब वह अपने घर जा रहा था तभी बुढ़नपुर के पास युवकों ने उसका मोबाइल फोन छीन लिया और मौके से फरार हो गए। शिकायत पर थाना सेक्टर-14 पंचकूला में स्नेचिंग का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई।

जांच के दौरान क्राइम ब्रांच सेक्टर-19 के इंचार्ज मुकेश सैनी की टीम को गुप्त सूचना मिली कि स्नेचिंग वारदात में शामिल दोनों आरोपियों अभिषेक उर्फ भूत पुत्र सुभाष उम्र 21 वर्ष तथा आकाश पुत्र हरिराम उम्र 20 वर्ष, दोनों निवासी इंदिरा कॉलोनी सेक्टर-16, पंचकूला को गिरफ्तार कर लिया।पुलिस ने आरोपियों से वारदात में छीना गया मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। प्रारंभिक पूछताछ में दोनों ने स्नेचिंग की वारदात को कबूल किया है। एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज ने बताया कि आरोपियों को आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि शहर में इस प्रकार की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की टीमें लगातार सक्रिय हैं और ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

यह भी पढ़े:- Stop using plastic water bottles : अहिंसा चैरिटेबल सेवा समिति द्वारा प्लास्टिक की पानी की बोतलों का उपयोग बंद करने का संकल्प