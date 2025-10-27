Panchkula News : लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जीवन से प्रेरणा लेकर राष्ट्र की एकता और अखंडता को सशक्त बनाने में योगदान दें युवा : शक्ति रानी शर्मा

Young people should draw inspiration from the life of the Iron Man, Sardar Vallabhbhai Patel, and contribute to strengthening the unity and integrity of the nation Shakti Rani Sharma
श्रीमती शक्ति रानी शर्मा।

Panchkula News(आज समाज नेटवर्क) पंचकूला। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देश अनुसार सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज मेरा युवा भारत, पंचकूला की जिला युवा अधिकारी स्निग्धा सिंह के तत्वधान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, सेक्टर 26, पंचकूला में किया गया।

भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ पटेल के दिखाए मार्ग को अपनाए और राष्ट्र निर्माण में अपनी एकता, अखंडता को बनाए रखे 

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि विधायक, कालका, श्रीमती शक्ति रानी शर्मा रहीं।उन्होंने अपने संबोधन में युवाओं का आह्वान किया कि वे सरदार पटेल जी के जीवन से प्रेरणा लेकर राष्ट्र की एकता और अखंडता को सशक्त बनाने में योगदान दें।जिला युवा अधिकारी स्निग्धा सिंह दने ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जीवनी पर प्रकाश डाला और युवाओं को संदेश दिया कि वह भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ पटेल के दिखाए मार्ग को अपनाए और राष्ट्र निर्माण में अपनी एकता, अखंडता को बनाए रखे ।

उन्होंने बताया कि सरदार वल्लभ पटेल जी की 150 जयंती पर पूरे भारत में सभी जगहों ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर , जिला स्तर पर पदयात्रा का आरम्भ 31 अक्टूबर से 26 नवंबर तक किया जा रहा है जिसमें अलग अलग तरह की गतिविधियों का आयोजन किया जाना है। इसमें सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग ले ।प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मेरा युवा भारत, पंचकूला द्वारा आगामी युवाओं की पदयात्रा कार्यक्रम एवं राष्ट्र एकता अभियान की रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई।

इस अवसर पर जिला अध्यक्ष श्री अजय मित्तल, श्री रणबीर सिंह प्रिंसिपल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, श्री उमेश सूद , श्री कुलदीप सिंह, श्री नरेंद्र सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे ।कार्यक्रम का संचालन मेरा युवा भारत, पंचकूला की टीम द्वारा किया गया। अधिक जानकारी के mybharat.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। वर्तमान में वेबसाइट पर तीन प्रतियोगिताएँ चल रही हैं — निबंध लेखन प्रतियोगिता, रील मेकिंग प्रतियोगिता तथा यंग लीडर्स क्विज।

