Panchkula News : पिंजौर मे पुलिस ने क्रिकेट मैच के जरिए दिया नशा मुक्त समाज का संदेश

कुल 11 टीमो ने लिया हिस्सा, शाहपुर गांव की टीम विजेता, ढ़ालुवाल को मिला दूसरा स्थान

Panchkula News(आज समाज नेटवर्क ) पिंजौर। सेवा पखवाड़ा के तहत “नशा और हिंसा मुक्त – मेरा गांव, मेरी शान” अभियान के अंतर्गत गांव किरतपुर स्थित स्टेडियम में एक भव्य क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। इस मौके पर पिंजौर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर बच्चू सिंह अपनी टीम के साथ नशा मुक्त समाज का संदेश लेकर पहुंचे। कार्यक्रम में मुख्य सहयोगी के रूप में विजय कुमार, सरपंच ग्राम पंचायत झोलूवाल तथा मंजीत सिंह, सरपंच ग्राम पंचायत टांडा मौजूद रहे। इसके अलावा आसपास के गांवों के कई गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे।

शानदार प्रदर्शन करते हुए गाँव शाहपुर की टीम ने प्रथम पुरस्कार 11,000 जीता जबकि गाँव ढालूवाल की टीम ने द्वितीय पुरस्कार 5,100 हासिल किया

मैच में क्षेत्र के गांव झोलूवाल, किरतपुर कोणा, सुखोमाजरी, शाहपुर जट्टा माजरी, दुमनवाला, रामपुर, खेड़ावाली, लेही व पपलोहा समेत 11 टीमों ने हिस्सा लिया। शानदार प्रदर्शन करते हुए गाँव शाहपुर की टीम ने प्रथम पुरस्कार 11,000 जीता जबकि गाँव ढालूवाल की टीम ने द्वितीय पुरस्कार 5,100 हासिल किया। विजेता टीमों को थाना प्रभारी ने सम्मानित कर प्रोत्साहित भी किया गया।इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को खेलों और शिक्षा की ओर प्रेरित करना तथा नशे से दूर रहकर समाज में सकारात्मक योगदान देने का संदेश देना रहा। सभी खिलाड़ियों और दर्शकों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए जागरूक किया गया।

डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने कहा, “पुलिस का मकसद केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखना ही नहीं, बल्कि समाज को नशा और हिंसा से मुक्त बनाने की दिशा में सार्थक कदम उठाना भी है। युवा जब खेल और शिक्षा में आगे बढ़ेंगे तभी एक सशक्त और सुरक्षित समाज का निर्माण होगा”।भविष्य में भी पंचकूला पुलिस द्वारा इस तरह की जागरूकता पहलें जारी रहेंगी ताकि आने वाली पीढ़ी को नशा मुक्त और स्वस्थ वातावरण मिल सके।

