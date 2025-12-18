Panchkula News : पंचकूला ट्रैफिक पुलिस ने थापली रोड पर पशुओ को पहनाई रिफ्लेक्टर बेल्ट, वाहन चालक व लावारिश पशु होंगे महफूज

Panchkula News(आज समाज नेटवर्क) पंचकूला। पंचकूला ट्रैफिक पुलिस ने सड़क सुरक्षा के साथ-साथ सड़क पर घुमने वाले लावारिश पशुओ की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सराहनीय पहल को आगे बढ़ाते हुए थापली रोड पर घूमने वाले बेसहारा पशुओं के गले में रिफ्लेक्टर बेल्ट लगाई।

डीसीपी क्राइम एंड ट्रैफिक मनप्रीत सिंह सूदन ने बताया कि सूरजपुर ट्रैफिक एसएचओ अभिषेक और उनकी पूरी टीम ने आज पंचकूला से मोरनी वाया थापली रोड पर गश्त कर सभी लावारिश पशुओं को ढूंढा और उन्हें रिफ्लेक्टर बेल्ट पहनाए। हमारी टीम ने यह भी सुनिश्चित किया कि बेल्ट सही तरीके से लगे हों और पशुओं को असुविधा न हो।

उन्होने आगे बताया कि हाईवे पर अचानक पशुओं के आ जाने से सड़क हादसों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसी घटनाओं में न केवल वाहन चालकों की जान को ख़तरा होता है बल्कि बेसहारा पशु भी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक पुलिस द्वारा यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है, ताकि रात के समय दूर से ही वाहन चालकों को पशु स्पष्ट नजर आ सकें और दुर्घटनाओं की आशंका कम हो सके। इससे पहले भी पुलिस ने कालका-शिमला हाईवे व पंचकूला-यमुनानगर हाईवे पर लावारिश पशुओ को रिफ्लेक्टर बेल्ट पहनाई थी जिसे स्थानीय लोगो ने काफी सराहा था।