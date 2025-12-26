Panchkula News : कालका क्षेत्र में घर में चोरी की वारदात का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार, सोना-नकदी व स्कूटर बरामद

Panchkula News(आज समाज नेटवर्क) पंचकूला। पंचकूला पुलिस की डिटेक्टिव स्टाफ की टीम ने कालका क्षेत्र में हुई घर में चोरी की वारदात का सफलतापूर्वक खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर चोरीशुदा सोना, नकदी तथा वारदात में प्रयुक्त स्कूटर बरामद कर लिया है।

जांच करने पर घर से लगभग 4.5 तोला सोना तथा ₹1,70,000/- नकद चोरी पाया गया

17 दिसंबर को शिकायतकर्ता नवीन कुमार पुत्र जयगोपाल, निवासी गांव टगरा हरीसिंह, थाना कालका ने शिकायत दर्ज करवाई कि वह सुबह लगभग 11 बजे अपने घर के मुख्य गेट पर ताला लगाकर परिवार सहित चंडीगढ़ गया था और दोपहर लगभग 3:30 बजे वापस लौटने पर घर का ताला टूटा हुआ मिला। जांच करने पर घर से लगभग 4.5 तोला सोना तथा ₹1,70,000/- नकद चोरी पाया गया। शिकायत के आधार पर थाना कालका में धारा 305, 331(3) BNS के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार जांच डिटेक्टिव स्टाफ पंचकूला को सौंपी गई। गुप्त सूचना के आधार पर एएसआई प्रवीण कुमार के नेतृत्व में दिनांक 25 दिसंबर को आरोपी मनीष कुमार जैन उर्फ मन्नु, उम्र 41 वर्ष, निवासी टगरा कलीराम, थाना कालका को गिरफ्तार किया गया।आरोपी की तलाशी के दौरान चोरीशुदा सोने के आभूषण (एक सोने की चेन, एक अंगूठी, दो टॉप्स, दो कांटे), ₹1,70,000/- नकद भारतीय मुद्रा तथा वारदात में प्रयुक्त स्कूटर TVS जुपिटर बरामद किया गया।आरोपी की निशानदेही पर घटना स्थल की तस्दीक भी करवाई गई है।

डीसीपी क्राइम एंड ट्रैफिक मनप्रीत सिंह सूदन ने बताया कि मामले में आगे की जांच जारी है। आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश कर 14 दिन के न्यायिक रिमांड पर भेजने की प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है।पंचकूला पुलिस आमजन से अपील करती है कि घर से बाहर जाते समय सुरक्षा के उचित प्रबंध करें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

