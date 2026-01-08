Panchkula News : पंचकूला में वाहन चोरी पर लगाम कसने के लिए एंटी व्हीकल थेफ्ट यूनिट का गठन, डीसीपी क्राइम एंड ट्रैफिक ने किया उद्घाटन

Sandeep Singh
Panchkula News(आज समाज नेटवर्क) पंचकूला। पंचकूला में वाहन चोरी की घटनाओं पर नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्तालय पंचकूला द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इसी कड़ी में आज पंचकूला में विशेष रूप से गठित एंटी व्हीकल थेफ्ट यूनिट का औपचारिक उद्घाटन किया गया। यूनिट का उद्घाटन डीसीपी क्राइम एंड ट्रैफिक मनप्रीत सिंह सूदन द्वारा किया गया। इस विशेष यूनिट की कमान इंस्पेक्टर सुनील कुमार को सौंपी गई है।

इस अवसर पर डीसीपी क्राइम एंड ट्रैफिक मनप्रीत सिंह सूदन ने बताया कि एंटी व्हीकल थेफ्ट यूनिट को विशेष रणनीति के तहत गठित किया गया है। यह यूनिट वाहन चोरों की पहचान कर उन्हें पकड़ने, चोरी के वाहनों की त्वरित बरामदगी तथा वाहन चोरी की घटनाओं की रोकथाम के लिए कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि शहर के उन चिन्हित हॉट-स्पॉट क्षेत्रों में विशेष गश्त की जाएगी, जहां वाहन चोरी की घटनाएं अधिक सामने आई हैं। इसके साथ ही तकनीकी संसाधनों, मुखबिर तंत्र और पुराने अपराधियों के डाटा का भी प्रभावी उपयोग किया जाएगा।

इस मौके पर पंचकूला पुलिस कमिश्नर शिवास कविराज ने कहा, “एंटी व्हीकल थेफ्ट यूनिट का उद्देश्य केवल वाहन चोरों को पकड़ना ही नहीं, बल्कि वाहन चोरी की घटनाओं को जड़ से खत्म करना है। हमारी रणनीति स्पष्ट है—अपराधियों की पहचान, उनकी गतिविधियों पर लगातार निगरानी, तकनीक का बेहतर उपयोग और फील्ड में सक्रिय पुलिसिंग। इस विशेष यूनिट के माध्यम से वाहन चोरी करने वाले गिरोहों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और आम नागरिकों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराया जाएगा।”कार्यक्रम के दौरान एसीपी ट्रैफिक सुरेन्द्र सिंह, सभी क्राइम ब्रांच यूनिट इंचार्ज, एंटी व्हीकल थेफ्ट यूनिट का स्टाफ तथा अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।