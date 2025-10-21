Panchkula News : घास के नीचे छुपाए गए लाखों के जेवर सहित शातिर चोर क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में

A cunning thief with jewellery worth lakhs hidden under grass has been arrested by the Crime Branch.
  • सोने की दो जोड़ी बालियां, एक सोने का मंगलसूत्र, सोने की तीन नोज पिन, एक जोड़ी चांदी की पायल, दो चांदी की चेन तथा बिजली की तार का बंडल बरामद

Panchkula News(आज समाज नेटवर्क)पंचकूला। पुलिस कमिश्नर शिवास कविराज के मार्गदर्शन तथा डीसीपी क्राइम मनप्रीत सिंह सूदन के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच सेक्टर-19 की टीम ने घर में सेंधमारी की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर युवक को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। 14 अक्टूबर को पंचकूला निवासी एक व्यक्ति ने थाना मनसा देवी में शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें बताया गया कि 13 अक्टूबर को वह काम से घर लौटा तो पाया कि घर में रखे कीमती सोने-चांदी के गहने और अन्य सामान चोरी हो चुका है। शिकायत को संज्ञान में लेते हुए मामला दर्ज कर जांच क्राइम ब्रांच को सौंपा गया।

एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज ने बताया कि इंचार्ज क्राइम ब्रांच-19 मुकेश सैनी की अगुवाई व तकनीकी निगरानी के साथ-साथ इलाके में गुप्त सूत्रों के माध्यम से सूचना जुटाई गई। इसी आधार पर 18 अक्टूबर को दबिश देते हुए आरोपी अमन उर्फ मुन्नीलाल, निवासी जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश, उम्र 21 वर्ष, हाल किराएदार भैंसा टिब्बा पंचकूला को काबू कर लिया गया। अगले दिन यानी 19 अक्टूबर को आरोपी को अदालत में पेश कर दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया, जिसके दौरान पूछताछ में आरोपी ने चोरी किए गए सामान के ठिकाने का खुलासा किया।

बरामद किए गए गहनों की कीमत लाखों रुपये आंकी गई है

डीसीपी क्राइम मनप्रीत सिंह सूदन ने बताया कि आरोपी ने चोरीशुदा गहनों को पुलिस की नज़रों से बचाने के लिए बेहद चालाकी से सेक्टर-5 स्थित एक खंभे के नीचे घास में थैले के अंदर छुपा रखा था, ताकि किसी को शक न हो। पुलिस टीम ने मौके पर जाकर तलाशी ली तो थैले से सोने की दो जोड़ी बालियां, एक सोने का मंगलसूत्र, सोने की तीन नोज पिन, एक जोड़ी चांदी की पायल, दो चांदी की चेन तथा बिजली की तार का बंडल बरामद किया। बरामद किए गए गहनों की कीमत लाखों रुपये आंकी गई है।

आवश्यक कानूनी कार्यवाही पूरी करने के बाद आरोपी को 20 अक्टूबर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। डीसीपी क्राइम ने स्पष्ट कहा कि आवासीय इलाकों में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पंचकूला पुलिस ने विशेष रणनीति के तहत अभियान तेज कर रखा है और ऐसे मामलों में त्वरित तथा सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

