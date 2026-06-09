Panchayat Season 5 Update : कहां होगी स्ट्रीम और कब आएगा नया सीजन? ‘पंचायत 5’ पर प्रह्लाद चा का बड़ा खुलासा

Panchayat Season 5 Update : Prime Video की सबसे पॉपुलर वेब सीरीज़, पंचायत, आज भी याद नहीं आती; लोग इसके पाँचवें सीज़न का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। इसके चार सीज़न पहले ही आ चुके हैं, जिन्हें दर्शकों ने बहुत पसंद किया है। अब दर्शक अगले, यानी पांचवें सीज़न को देखने के लिए बहुत उत्साहित हैं। पंचायत सीज़न चार के बाद, लोगों के मन में कई विचार चल रहे हैं, जैसे मुखिया पति की क्या हालत होगी, क्या लोन और सेक्रेटरी की कहानी आगे बढ़ेगी, और क्या प्रहलाद MLA बनने के लिए मानेंगे? कई सवाल अभी भी पंचायत के फैंस के मन में हैं।

अब इन सभी सवालों का जवाब दर्शकों को बहुत जल्द मिल जाएगा। जी हां, हाल ही में पंचायत सीज़न में प्रहलाद चा का रोल निभाने वाले एक्टर फैसल मलिक ने एक मीडिया रिपोर्ट में पंचायत सीज़न पांच से जुड़े कुछ खुलासे किए हैं। एक्टर के मुताबिक, पंचायत सीज़न पांच की शूटिंग लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन उन्हें अभी इसकी फाइनल रिलीज़ डेट नहीं पता है। भोजपुरी गाना – निरहुआ, आम्रपाली दुबे और काजल राघवानी के बोल्ड सुहागरात रोमांस ने इंटरनेट पर आग लगा दी, फैंस बोले झुमका झुलनिया दिखा…

उनका कहना है कि पंचायत सीजन पांच की शूटिंग एक से दो महीने में खत्म हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस सीजन में आपको कहानी में कई नए ट्विस्ट देखने को मिलेंगे, जो आपको पागल कर देंगे, और कई बेहतरीन सीन, जो सभी को हंसाएंगे। यह सीजन पहले से अलग और बेहतर होगा।

हम सभी इसके रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इसके चारों सीजन लोगों को काफी पसंद भी आए हैं। हर किरदार सबका पसंदीदा बन गया है, इसलिए आने वाले पंचायत पांचवें सीजन के अपडेट के लिए हमारे टाइम्सबुल से जुड़े रहें।