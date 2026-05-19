Panchayat 5 Release: पंचायत के फैंस को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पंचायत सीज़न 5 को लेकर एक्साइटमेंट पहले से ही नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। अपने पिछले चार सीज़न की ज़बरदस्त सफलता के बाद, प्राइम वीडियो की यह पसंदीदा सीरीज़ एक बार फिर स्क्रीन पर हंसी, इमोशन, रोमांस और गांव का ड्रामा लाने के लिए तैयार है।

पिछले कुछ सालों में, पंचायत अपनी आसान कहानी, अपने जैसे किरदारों और कलाकारों की शानदार परफॉर्मेंस की वजह से भारत की सबसे पसंदीदा वेब सीरीज़ में से एक बन गई है। कॉमेडी से लेकर इमोशनल पलों तक, हर सीज़न ने एक परफेक्ट बैलेंस बनाने और दर्शकों का दिल जीतने में कामयाबी हासिल की।

चौथा सीज़न, जो 2025 में स्ट्रीम हुआ था, उसे दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों से ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला। इसके तुरंत बाद, मेकर्स ने ऑफिशियली सीज़न 5 की घोषणा कर दी, जिससे फैंस यह जानने के लिए उत्सुक हो गए कि वे एक बार फिर फुलेरा की दुनिया में कब लौटेंगे।

अब, पंचायत 5 की रिलीज़ के बारे में एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिससे दर्शकों के बीच और भी ज़्यादा चर्चा हो रही है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि मेकर्स फुलेरा के एंटरटेनिंग हंगामे का अगला चैप्टर उम्मीद से पहले शुरू करने का प्लान बना रहे हैं, और आने वाले सीज़न की तैयारी पहले से ही चल रही है।

हालांकि ऑफिशियल रिलीज़ डेट अभी सामने नहीं आई है, लेकिन फैंस इमोशनल ट्विस्ट, मज़ेदार पलों और बहुत पसंद की जाने वाली गांव की पॉलिटिक्स से भरे एक और मज़ेदार सीज़न की उम्मीद कर सकते हैं, जिसने सीरीज़ को ब्लॉकबस्टर हिट बना दिया।

अपने मज़बूत फैनबेस और बढ़ती पॉपुलैरिटी के साथ, पंचायत 5 पहले से ही सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली इंडियन वेब सीरीज़ में से एक है, और दर्शक फुलेरा में अपने पसंदीदा किरदारों के साथ एक बार फिर से जुड़ने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।