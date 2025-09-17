दोपहर 13:42-15:13 मिनट तक रहेगा राहुकाल

Panchang And Rashifal, (आज समाज), नई दिल्ली: 18 सितंबर 2025 को अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि होगी। इस तिथि पर पुष्य नक्षत्र और शिव योग का संयोग बन रहा है। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो गुरुवार को अभिजीत मुहूर्त 11:47 – 12:35 मिनट तक रहेगा। राहुकाल दोपहर 13:42-15:13 मिनट तक रहेगा। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण करेंगे। सूर्योदय सुबह 06:08 और सूर्यास्त शाम को 6:25 पर होगा

राशिफल

मेष: आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपका धन यदि कही फंसा हुआ था, तो आप उसकी वसूली कर सकते हैं। आप अपने किसी मित्र की मदद के लिए आगे आएंगे और आपको अच्छे कामों के लिए कोई पुरस्कार भी मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी दी गई सलाह बॉस को पसंद आएगी और आपके मनपसंद काम मिलने से आपका मन काफी खुश रहेगा। आप अपने पिताजी को यदि काम को लेकर कोई सलाह देंगे, तो वह आपके लिए बेहतर रहने वाले हैं। आप अपने घर का काम भी शुरू कर सकते हैं।

आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपका धन यदि कही फंसा हुआ था, तो आप उसकी वसूली कर सकते हैं। आप अपने किसी मित्र की मदद के लिए आगे आएंगे और आपको अच्छे कामों के लिए कोई पुरस्कार भी मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी दी गई सलाह बॉस को पसंद आएगी और आपके मनपसंद काम मिलने से आपका मन काफी खुश रहेगा। आप अपने पिताजी को यदि काम को लेकर कोई सलाह देंगे, तो वह आपके लिए बेहतर रहने वाले हैं। आप अपने घर का काम भी शुरू कर सकते हैं। वृषभ: आज आप अपने व्यवसाय में कुछ नए प्रयोग कर सकते हैं। आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन उनसे आप घबराएंगे नहीं और संतान को कहीं पढ़ाई के लिए बाहर भी भेज सकते हैं। आपको नौकरी में अपने बॉस से तालमेल बनाकर चलना होगा, नहीं तो वह आपके प्रमोशन पर रोक लगा सकते हैं। आप कोई बात बहुत ही सोच समझकर बोले, नहीं तो आपकी बात बुरी लगने से आपके दोस्त नाराज हो सकते हैं। आपका किसी बात को लेकर परेशान रहेंगे।

आज आप अपने व्यवसाय में कुछ नए प्रयोग कर सकते हैं। आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन उनसे आप घबराएंगे नहीं और संतान को कहीं पढ़ाई के लिए बाहर भी भेज सकते हैं। आपको नौकरी में अपने बॉस से तालमेल बनाकर चलना होगा, नहीं तो वह आपके प्रमोशन पर रोक लगा सकते हैं। आप कोई बात बहुत ही सोच समझकर बोले, नहीं तो आपकी बात बुरी लगने से आपके दोस्त नाराज हो सकते हैं। आपका किसी बात को लेकर परेशान रहेंगे। मिथुन: आज आप अपने लंबे समय से रुके हुए कामों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे और आप अपनी आय को बढ़ाएंगे। अच्छे खान-पान का आनंद लेंगे, क्योंकि आप अपनी संतान को कोई जिम्मेदारी दे सकते हैं। संपत्ति को लेकर कोई वाद-विवाद खड़ा हो सकता है। आप सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़कर अच्छा नाम कमाएंगे। आपको कुछ सम्मान की प्राप्ति भी हो सकती है। आप अपने किसी मित्र के लिए कुछ धन का इंतजाम भी कर सकते हैं।

आज आप अपने लंबे समय से रुके हुए कामों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे और आप अपनी आय को बढ़ाएंगे। अच्छे खान-पान का आनंद लेंगे, क्योंकि आप अपनी संतान को कोई जिम्मेदारी दे सकते हैं। संपत्ति को लेकर कोई वाद-विवाद खड़ा हो सकता है। आप सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़कर अच्छा नाम कमाएंगे। आपको कुछ सम्मान की प्राप्ति भी हो सकती है। आप अपने किसी मित्र के लिए कुछ धन का इंतजाम भी कर सकते हैं। कर्क : आज का दिन आपके लिए उन्नति की राह पर आगे बढ़ने के लिए रहेगा। कारोबार में आपको अच्छी सफलता हासिल होगी। रोजगार को लेकर परेशान चल रहे लोगों को किसी अच्छी जगह से बुलावा आ सकता है। आपके परिवार में किसी शुभ और मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने से माहौल खुशनुमा रहेगा। पार्टनरशिप में कोई बड़ी डील फाइनल होगी, जिससे आपको कहीं बाहर भी जाना पड़ सकता है। आप अपने रहन-सहन के स्तर में सुधार लाएं और किसी की कहीसुनी बातों पर भरोसा ना करें।

आज का दिन आपके लिए उन्नति की राह पर आगे बढ़ने के लिए रहेगा। कारोबार में आपको अच्छी सफलता हासिल होगी। रोजगार को लेकर परेशान चल रहे लोगों को किसी अच्छी जगह से बुलावा आ सकता है। आपके परिवार में किसी शुभ और मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने से माहौल खुशनुमा रहेगा। पार्टनरशिप में कोई बड़ी डील फाइनल होगी, जिससे आपको कहीं बाहर भी जाना पड़ सकता है। आप अपने रहन-सहन के स्तर में सुधार लाएं और किसी की कहीसुनी बातों पर भरोसा ना करें। सिंह: आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आपके कुछ नए प्रयास रंग लाएंगे। आपको किसी जरूरी काम को लेकर यात्रा पर जाना पड़ सकता है। संतान की फरमाइश पर आप कहीं घूमाने-फिराने लेकर जा सकते हैं। आपको यदि किसी काम को लेकर टेंशन है, तो उसके लिए आप अपने परिवार में वरिष्ठ सदस्यों से बातचीत अवश्य करें। बिजनेस में आपको मन मुताबिक लाभ मिलेगा, जिससे आपको खुशी होगी। सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी।

आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आपके कुछ नए प्रयास रंग लाएंगे। आपको किसी जरूरी काम को लेकर यात्रा पर जाना पड़ सकता है। संतान की फरमाइश पर आप कहीं घूमाने-फिराने लेकर जा सकते हैं। आपको यदि किसी काम को लेकर टेंशन है, तो उसके लिए आप अपने परिवार में वरिष्ठ सदस्यों से बातचीत अवश्य करें। बिजनेस में आपको मन मुताबिक लाभ मिलेगा, जिससे आपको खुशी होगी। सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी। कन्या: आज आपको अपनी कमियों को दूर करके आगे बढ़ाना होगा। भाई- बहनों का आपको पूरा साथ मिलेगा, लेकिन आपकी बेवजह की आदत आपकी टेंशन को बढ़ाएगी। आपको अपनी माताजी की सेहत को लेकर सावधान रहना होगा। आपका कोई काम पूरा होते-होते रह सकता है। आप किसी जोखिम भरे काम में हाथ ना डालें, नहीं तो आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। घूमने-फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है।

आज आपको अपनी कमियों को दूर करके आगे बढ़ाना होगा। भाई- बहनों का आपको पूरा साथ मिलेगा, लेकिन आपकी बेवजह की आदत आपकी टेंशन को बढ़ाएगी। आपको अपनी माताजी की सेहत को लेकर सावधान रहना होगा। आपका कोई काम पूरा होते-होते रह सकता है। आप किसी जोखिम भरे काम में हाथ ना डालें, नहीं तो आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। घूमने-फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। तुला: आज आपके खर्च आपके सिरदर्द बन सकते हैं, लेकिन आपको अपनी सेहत को लेकर भी थोड़ा एतियात बरतनी होंगी। आपको किसी काम को लेकर योजना बनाकर चलना होगा। आपका कोई पुराना लेन देन चुकटा होगा। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आपको अपने किसी सहयोगी की कोई बात बुरी लगने से आपका मन परेशान रहेगा। सेल्स व मार्केटिंग से जुड़े लोगों की कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती हैं।

आज आपके खर्च आपके सिरदर्द बन सकते हैं, लेकिन आपको अपनी सेहत को लेकर भी थोड़ा एतियात बरतनी होंगी। आपको किसी काम को लेकर योजना बनाकर चलना होगा। आपका कोई पुराना लेन देन चुकटा होगा। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आपको अपने किसी सहयोगी की कोई बात बुरी लगने से आपका मन परेशान रहेगा। सेल्स व मार्केटिंग से जुड़े लोगों की कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती हैं। वृश्चिक: आज आपके मन में प्रेम और सहयोग की भावना बनी रहेगी, लेकिन आप किसी अजनबी पर भरोसा ना करें। यदि आपने किसी दूसरे को बिना मांगे सलाह दी, तो वह बाद में आपके लिए समस्या बन सकती है। आपकी दान-पुण्य के कार्यो में काफी रुचि रहेगी और आपके कुछ नए प्रयास रंग लाएंगे। आर्थिक मामलों पर आप पूरा ध्यान देंगे। यदि आपने किसी सरकारी योजना में निवेश किया था, तो उसमें भी आपको अच्छा लाभ मिल सकता है।

धनु: आज का दिन आपके लिए समस्याओं से भरा रहने वाला है। आपको अपनी सेहत पर पूरा ध्यान देना होगा। आपको किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने का मौका मिले, तो अवश्य करें। कार्यक्षेत्र में आपको अधिकारियों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आप अपनी आय को बढ़ाने के सोर्सो पर पूरा ध्यान देंगे। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे। आपका कोई मित्र लंबे समय बाद आपसे मेल मुलाकात करने आ सकता है।

आज आपके मन में प्रेम और सहयोग की भावना बनी रहेगी, लेकिन आप किसी अजनबी पर भरोसा ना करें। यदि आपने किसी दूसरे को बिना मांगे सलाह दी, तो वह बाद में आपके लिए समस्या बन सकती है। आपकी दान-पुण्य के कार्यो में काफी रुचि रहेगी और आपके कुछ नए प्रयास रंग लाएंगे। आर्थिक मामलों पर आप पूरा ध्यान देंगे। यदि आपने किसी सरकारी योजना में निवेश किया था, तो उसमें भी आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। आज का दिन आपके लिए समस्याओं से भरा रहने वाला है। आपको अपनी सेहत पर पूरा ध्यान देना होगा। आपको किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने का मौका मिले, तो अवश्य करें। कार्यक्षेत्र में आपको अधिकारियों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आप अपनी आय को बढ़ाने के सोर्सो पर पूरा ध्यान देंगे। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे। आपका कोई मित्र लंबे समय बाद आपसे मेल मुलाकात करने आ सकता है। मकर: आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। आप बुद्धि और विवेक से निर्णय लेकर लोगों को हैरान करेंगे। आपकी कूटनीति से आपके शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप अपने बिजनेस में कुछ नयी योजनाओं को लेकर अपने पार्टनर से बातचीत कर सकते हैं। संपत्ति को लेकर कोई विवाद आपकी टेंशनों को बढ़ाएगा, लेकिन आपको अपने पिताजी की सलाह पर चलना बेहतर रहेगा। आपकी किसी बात से जीवनसाथी आपसे नाराज हो सकते हैं। यदि ऐसा हो, तो आप उन्हे मनाने की पूरी कोशिश करें।

आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। आप बुद्धि और विवेक से निर्णय लेकर लोगों को हैरान करेंगे। आपकी कूटनीति से आपके शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप अपने बिजनेस में कुछ नयी योजनाओं को लेकर अपने पार्टनर से बातचीत कर सकते हैं। संपत्ति को लेकर कोई विवाद आपकी टेंशनों को बढ़ाएगा, लेकिन आपको अपने पिताजी की सलाह पर चलना बेहतर रहेगा। आपकी किसी बात से जीवनसाथी आपसे नाराज हो सकते हैं। यदि ऐसा हो, तो आप उन्हे मनाने की पूरी कोशिश करें। कुंभ: आज का दिन आपके लिए सुख-सुविधाओं में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपको किसी काम की वजह से आॅफिस से जल्दी आना पड़ सकता है। आपको किसी भी परिस्थिति में भी धैर्य बनाए रखना होगा आप अपने किसी सहयोगी से काम को लेकर कोई सलाह दे सकते हैं। आपको अपने परिवार के सदस्यों की जरूरतों पर पूरा ध्यान देना होगा। आज आपकी संतान आपसे किसी काम को लेकर परमिशन मांग सकता है।

आज का दिन आपके लिए सुख-सुविधाओं में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपको किसी काम की वजह से आॅफिस से जल्दी आना पड़ सकता है। आपको किसी भी परिस्थिति में भी धैर्य बनाए रखना होगा आप अपने किसी सहयोगी से काम को लेकर कोई सलाह दे सकते हैं। आपको अपने परिवार के सदस्यों की जरूरतों पर पूरा ध्यान देना होगा। आज आपकी संतान आपसे किसी काम को लेकर परमिशन मांग सकता है। मीन: आज का दिन आपके लिए उलझनों से भरा रहने वाला है। आपके ऊपर काम का दबाव अधिक रहने से आप परेशान रहेंगे। आपको किसी जरूरी काम को लेकर यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आप किसी काम के लिए माता-पिता से आशीर्वाद लेकर जाए, तो बेहतर रहेगा। आज आपकी कोई मन की इच्छा पूरी हो सकती है। राजनीति में कार्यरत लोगों को किसी बड़े पद की प्राप्ति होने से उनका मन खुश रहेगा, लेकिन इसके साथ-साथ उनके कुछ विरोधी भी उन्हें परेशान करने की कोशिश करेंगे।

ये भी पढ़ें : सूर्य ग्रहण के दिन राशि अनुसार करें दान, मिलेगा विशेष लाभ