PAN Card Update : पैन कार्ड खोने पर क्या है डुप्लिकेट पैन कार्ड बनवाने के नियम ,आइये जाने

PAN Card Update(आज समाज) : अगर कोई ज़रूरी दस्तावेज़ खो जाए, तो नया पाना आमतौर पर बहुत मुश्किल होता है। लेकिन पैन कार्ड के मामले में ऐसा नहीं है। अगर आपका पैन कार्ड खो गया है या घर पर गुम हो गया है, तो आप इसे घर बैठे बस एक क्लिक में आसानी से दोबारा पा सकते हैं। इसकी प्रक्रिया बेहद आसान है। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आप अपना डुप्लिकेट पैन कार्ड कैसे प्राप्त कर सकते हैं।

सॉफ्ट कॉपी सभी सरकारी कामों के लिए मान्य

अगर आपको अपना डुप्लिकेट पैन कार्ड तुरंत चाहिए, तो इसके तीन आसान तरीके हैं। इन तरीकों का इस्तेमाल करके आपको अपने पैन कार्ड की सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी। यह सॉफ्ट कॉपी सभी सरकारी कामों के लिए मान्य है। आपको इसके लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, और अगर आपका कोई काम पैन कार्ड की वजह से अटका हुआ है, तो आप उसे तुरंत पूरा कर सकते हैं।

यदि पैन कार्ड NSDL के माध्यम से बनाया गया है

Google पर NSDL पैन कार्ड डाउनलोड सर्च करें

पहले लिंक पर क्लिक करें और सिस्टम में पैन चुनें

अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें

आपका लिंक किया गया फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दिखाई देगा

OTP के लिए एक विकल्प चुनें और OTP का अनुरोध करें

OTP दर्ज करने के बाद, ₹8.26 का भुगतान करें

अब आप आसानी से अपना पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं

यदि पैन कार्ड UTISL के माध्यम से बनाया गया है

Google पर UTISL पैन डाउनलोड सर्च करें और पहला लिंक खोलें

डाउनलोड ई-पैन पर टैप करें

अपना पैन नंबर, आधार नंबर और OTP दर्ज करें

इसके बाद, आप अपना ई-पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं

यदि पैन कार्ड आयकर विभाग के माध्यम से बनाया गया है

आयकर की वेबसाइट पर जाएँ

इंस्टेंट ई-पैन पर टैप करें

अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें

इसके बाद, आप आसानी से अपना पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं

इस तरह, आपको अपने पैन कार्ड की सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी। अगर आप भी PVC पैन कार्ड चाहते हैं, तो आधिकारिक लिंक पर पूरी प्रक्रिया देख सकते हैं।