PAN Card Fraud : अगर आपके पास भी पैन कार्ड से जुड़ा ई-पैन ईमेल आता है तो हो जाएं सावधान

PAN Card Fraud(आज समाज) : आज के समय में वित्तीय कार्यों के लिए पैन कार्ड बेहद ज़रूरी है। इसके बिना आप कोई भी बैंकिंग और वित्तीय काम नहीं कर सकते। अगर आपके पास पैन कार्ड है, तो यह खबर आपके लिए खास हो सकती है।

आपको बता दें कि इस समय ई-पैन कार्ड से जुड़ा एक ईमेल वायरल हो रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई ईमेल वायरल हो रहा है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। आपको बता दें कि वायरल हो रहा ईमेल फर्जी है। यह आपकी निजी जानकारी चुराने के लिए भेजा गया है। आइए जानते हैं इससे कैसे बचें।

एक तरह की धोखाधड़ी

आपको बता दें कि हाल ही में कई लोगों को एक ईमेल मिला है, जिसमें ई-पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए कहा गया है। इस मेल में एक लिंक, कॉल या मैसेज के ज़रिए संपर्क करने की बात कही गई है, लेकिन दी गई जानकारी मेल नहीं खाती। इसकी वजह यह है कि यह एक तरह की धोखाधड़ी है।

मेल में दिए गए लिंक पर न करे क्लिक

आपको बता दें कि, सबसे पहले मेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करने पर एक फर्जी वेबसाइट खुलती है। इसके बाद, वहाँ बैंक डिटेल्स, पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर या पासवर्ड नंबर पूछा जाता है। इसके बाद हैकर्स जानकारी देकर आपके खाते से पैसे निकाल सकते हैं।

सरकारी एजेंसिया ईमेल या मैसेज के ज़रिए निजी जानकारी नहीं मांगती

साथ ही, सरकारी एजेंसियों ने स्पष्ट किया है कि वे कभी भी ईमेल या मैसेज के ज़रिए निजी जानकारी नहीं मांगती हैं। अगर आपको ऐसा कोई मेल मिलता है, तो आप तुरंत इसकी शिकायत कर सकते हैं। आप शिकायत करने की सोच रहे होंगे, तो आपको बता दें कि फर्जी मेल की शिकायत करने के लिए आप www.cybercrime.gov.in पर जा सकते हैं। इसके लिए आप रिपोर्ट कर सकते हैं।

जानें आपको क्या करना होगा?

आपको बता दें कि आपको किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना है। इसके अलावा, अपनी निजी जानकारी किसी के साथ साझा न करें। इसके साथ ही, ईमेल की प्रामाणिकता की जाँच करनी होगी। साथ ही, साइबर क्रिमिनल पोर्टल पर शिकायत करनी होगी।

ये भी पढ़े : Jan Dhan Holders Update : जनधन खाताधारकों को समय रहते करवानी होगी री-केवाईसी ,अंतिम तिथि 30 सितंबर