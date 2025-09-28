PAN Card 2.0 : पुराने पैन कार्ड की तुलना में कहीं ज़्यादा सुरक्षित ,जाने क्या है खास

PAN Card 2.0(आज समाज) : पैन कार्ड 2.0 लॉन्च हुए काफी समय हो गया है, लेकिन क्या आपने अपना पुराना कार्ड अपग्रेड कर लिया है? पैन कार्ड 2.0 लाने का मकसद टैक्सपेयर को बेहतर और तेज़ सर्विस देना और सिस्टम को और बेहतर बनाना था, और यह पुराने पैन कार्ड की तुलना में कहीं ज़्यादा सुरक्षित है।

एक्सपर्ट्स का कहना है कि पुराने पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल करके किसी के नाम पर नकली लोन या क्रेडिट कार्ड लेना आसान था। लेकिन पैन कार्ड 2.0 के साथ ऐसा नहीं होगा।

कार्ड को अपग्रेड करना ज़रूरी नहीं

सरकार ने पिछले साल पैन कार्ड का नया वर्जन लॉन्च किया था, और इस कार्ड को अपग्रेड करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर 50 रुपये खर्च करके आप खुद को फ्रॉड से बचा सकते हैं, तो तुरंत ऐसा करें। नए पैन कार्ड में कई सिक्योरिटी फीचर हैं जो आपके पैन कार्ड के गलत इस्तेमाल को रोकते हैं।

पैन 2.0 में अपग्रेड करने वालों को अब रजिस्ट्रेशन और सर्विस तक आसानी से एक्सेस मिलेगा। साथ ही, यह सभी सिस्टम में इंटीग्रेटेड जानकारी के लिए एक सिंगल सोर्स के तौर पर काम करेगा।

घर बैठे आसानी से कर सकते है अप्लाई

अगर आप पैन कार्ड 2.0 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसे घर बैठे आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए आपको:

अगर आपके पास पहले से पैन कार्ड है, तो ऊपर पैन कार्ड रीप्रिंट पर क्लिक करें।

इसके बाद आपको अपना पैन नंबर, आधार नंबर, जन्म का महीना और साल जैसी कुछ डिटेल्स भरनी होंगी, फिर टर्म्स को एक्सेप्ट करें और सबमिट पर क्लिक करें।

अब आपको 50 रुपये फीस देनी होगी और आपका नया पैन कार्ड कुछ दिनों में आपके घर पहुंच जाएगा।

खास बातें

ध्यान दें कि आप यहां से अपने नए पैन कार्ड की सॉफ्ट कॉपी भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपके नए पैन कार्ड पर एक लेजर-प्रिंटेड QR कोड होगा, जिसमें आपका नाम, जन्मतिथि, पैन नंबर और फोटो एन्क्रिप्टेड फॉर्म में होगा। यह फीचर किसी को भी आपके पैन कार्ड की नकली कॉपी बनाने से रोकेगा। साथ ही, जहां भी पैन कार्ड से वेरिफिकेशन होगा, यह प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाएगा।

