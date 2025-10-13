PAN Card 2.0 : मुफ़्त में पाएं पैन कार्ड 2.0 सरकार ने शुरू की परियोजना

PAN Card 2.0(आज समाज) : केंद्र सरकार चाहती है कि पैन हर घर तक पहुँचे। अब आप घर बैठे पैन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए सरकार ने पैन कार्ड 2.0 परियोजना शुरू की है। नए पैन कार्ड में क्यूआर कोड होगा। अधिकारियों का अनुमान है कि इस नई पैन परियोजना की लागत लगभग ₹1,435 करोड़ होगी। सरकार चाहती है कि पैन डिजिटल सेवाओं के साथ बेहतर ढंग से काम करे। आयकर विभाग पैन को और अधिक डिजिटल बनाने के लिए यह काम कर रहा है।

लक्ष्य करदाताओं के लिए सेवाओं में सुधार करना

पैन कार्ड 2.0 योजना का मुख्य लक्ष्य करदाताओं के लिए सेवाओं में सुधार करना है। सरकार पैन और टैन दोनों को एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर लाना चाहती है। इसके लिए सभी रिकॉर्ड सही तरीके से दर्ज होने चाहिए। सत्यापन प्रक्रिया भी आसान और तेज़ हो जाएगी।

पैन कार्ड 2.0 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

पैन कार्ड 2.0 के लिए पूरी आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है। आवेदन करने के लिए, NSDL की आधिकारिक वेबसाइट www.onlineservices.nsdl.com/pan पर जाएँ।

फिर, अपना पैन नंबर, आधार नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें। विवरण दर्ज करने के बाद, OTP सत्यापन के लिए अनुरोध करें। OTP 10 मिनट के लिए मान्य होगा।

आप अपने पहले आवेदन के 30 दिनों के भीतर तीन अनुरोध कर सकते हैं। उसके बाद, ₹8.26 (GST सहित) का एक छोटा सा शुल्क लिया जाएगा।

यदि आपका आवेदन सफल होता है, तो आपको 30 मिनट के भीतर आपके पंजीकृत ईमेल आईडी पर नया ई-पैन प्राप्त होगा।

यदि आपको यह प्राप्त नहीं होता है, तो आप सहायता के लिए tininfo@proteantech.in पर संपर्क कर सकते हैं।

