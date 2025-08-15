PAN 2.0 Update : क्यूआर कोड वाले पैन कार्ड में क्या है खास बातें ,आइये जानें

PAN 2.0 Update (आज समाज) : देश में रहने वाले लोगों के लिए कई ज़रूरी चीज़ें ज़रूरी हैं। इन सभी दस्तावेज़ों की ज़रूरत लोगों को कहीं भी, किसी भी काम के लिए पड़ती है।

इसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि शामिल हैं। ये सभी दस्तावेज़ आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। इन सभी दस्तावेज़ों में एक दस्तावेज़ बेहद ज़रूरी है, जिसके बिना आपके सारे काम अटक सकते हैं। वो दस्तावेज़ है पैन कार्ड।

अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो आपके नेटवर्क से जुड़े कई काम अटक सकते हैं। वहीं, अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं, तो आपके लिए भी पैन कार्ड बेहद ज़रूरी है। पैन कार्ड धारकों की जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने पैन कार्ड बनवाने में और भी आसानी के लिए पैन कार्ड 2.0 लॉन्च किया है। यह पैन कार्ड का स्वीकृत वर्ज़न है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह पैन कार्ड बेहद ज़रूरी है और क्या इसके लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन बेहद ज़रूरी है।

क्यूआर कोड

इस नए पैन कार्ड की खास बात यह होगी कि इसमें एक क्यूआर कोड होगा। ऐसे में पैन कार्ड में बायोमेट्रिक्स बनाना बेहद आसान होगा और किसी की पहचान करना भी बेहद आसान होगा।

आपको बता दें कि सरकार ने यह जानकारी दी है कि इस परियोजना के ज़रिए पैन और टैन की व्यवस्था को नया और सुव्यवस्थित बनाया जाएगा। पैन 2.0 जारी होने के बाद जो पैन कार्ड जारी किया जाएगा, उसमें एक क्यूआर कोड होगा। यह एक तरह से आधार की तरह होगा। इसे ऑनलाइन स्कैन करके आसानी से सत्यापित किया जा सकेगा।

क्या पैन कार्ड 2.0 सभी लोगों के लिए ज़रूरी

पैन कार्ड 2.0 को लेकर कई लोगों के मन में कई तरह के सवाल आ रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पैन कार्ड 2.0 सभी लोगों के लिए ज़रूरी होगा। जानकारी के लिए बता दें, जिनके पास पहले से पैन कार्ड है, उनका पैन कार्ड काम करेगा। उन्हें दोबारा पैन कार्ड 2.0 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।

दूसरी ओर, जो लोग पैन कार्ड में अपनी जानकारी में कोई बदलाव करने की सोच रहे हैं, वे आसानी से ऐसा कर सकते हैं। उनका अपडेटेड पैन कार्ड पैन 2.0 होगा। यह काम मुफ़्त होगा। सरकार इसके लिए कोई शुल्क नहीं ले रही है।

