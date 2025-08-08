Palwal News : पत्रकारों के एक्रीडेशन की प्रकिया को सरल बनाने को लेकर कार्यरत प्रदेश की नायब सैनी सरकार : मुकेश वशिष्ठ

Palwal News ,(आज समाज ) होडल। राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित डबचिक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के मीडिया कॉर्डिनेटर मुकेश वशिष्ठ के सम्मान में पत्रकार संघ होडल द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया,जिसकी अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष मधुसूदन भारद्वाज ने की तथा संचालन ऋषि भारद्वाज ने किया। मीडिया कॉर्डिनेटर मुकेश वशिष्ठ का डबचिक केंद्र पहुंचने पर पत्रकार संघ के अध्यक्ष मधुसूदन भारद्वाज, रोशनलाल शर्मा, हरिओम भारद्वाज,ऋषि भारद्वाज, डोरी लाल गोला, प्रवीण सैनी, महावीर सिंह, गौरव बंसल, चंद्र प्रकाश गर्ग, रतन चौहान और दीपक भारद्वाज द्वारा पुष्प गुच्छ व स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया।

प्रदेश की नायब सैनी सरकार पत्रकारों के हितों में उचित कार्य कर रही

मीडिया कॉर्डिनेटर मुकेश वशिष्ठ ने मुख्यमंत्री नायब सैनी व पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का दोबारा से मीडिया कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दिए जाने पर उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने पत्रकारों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को वह मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के समक्ष रखेंगे और उन्हें पूरा कराने का प्रयास करेंगे। वशिष्ठ ने कहा कि प्रदेश की नायब सैनी सरकार पत्रकारों के हितों में उचित कार्य कर रही है।

प्रदेश सरकार पत्रकारों के एक्रीडेशन की जटिल प्रक्रिया को सरल बनाने को लेकर कार्यरत है। वशिष्ठ ने कहा कि जिस प्रकार से उन्होंने पहली योजना में पत्रकारों के हितों की लडाई लडी थी,अबकी बार भी वह पहले से अधिक मेहनत कर सरकार के भरोसे पर खरा उतरेंगे। इस अवसर पर भगवान परशुराम सेवा समिति के प्रधान बिजेंद्र वशिष्ठ,बृजेश शर्मा,मा.देवी प्रसाद,ओमप्रकाश स्वामी,सतीश कुमार,रामदेव तिवारी आदि सदस्यों ने भी मीडिया कॉर्डिनेटर मुकेश वशिष्ठ का पटका पहनाकर स्वागत किया।

