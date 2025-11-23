Palwal News : रातों रात भगवान परशुराम चौक होडल पर की प्रतिमा स्थापित

Rohit kalra
स्थापित की गई प्रतिमा।

Palwal News,आज समाज, होडल। रातोंरात नेशनल हाईवे हसनपुर की तरफ जाने वाली भगवान परशुराम चौक होडल पर प्रतिमा स्थापित कर दिया है। क्षेत्र के लोग हैरान रह गए कि रातोंरात यह स्टेच्यू कैसे खड़ा हो गया और किसी को भी भनक तक नहीं लगी। क्षेत्र के लोगों का मानना है कि यह असामाजिक तत्वों ने क्षेत्र में अराजकता फैलाने के उद्देश्य से किया गया है।

क्षेत्रीय सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस बात को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिकारियों को सूचना दी है कि यह उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण प्रोजेक्ट्स अधिकारी ने इस स्टेच्यू को शीघ्र हटाने का आश्वासन दिया है। जानकारों के अनुसार, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जनवरी 2013 को एक अध्यादेश जारी कर राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी भी चौंक चौराहे पर स्टैच्यू स्थापित करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है।

असामाजिक तत्वों द्वारा किया गया यह कार्य 

उच्चतम न्यायालय के आदेशों के बावजूद राष्ट्रीय राजमार्ग हसनपुर और होडल थाना की ओर जाने वाली व्यस्तम भगवान परशुराम चौक पर असामाजिक तत्वों द्वारा रातों रात एक स्टेच्यू खड़ा कर दिया। उच्चतम न्यायालय के आदेशों की धज्जियां उड़ती देख होडल बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि किसी को भी उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अनदेखी करने का अधिकार नहीं है।

होडल बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता इंद्रजीत भारद्वाज ने कहा कि जिन लोगों ने भी ऐसा दुस्साहस किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पलवल बार एसोसिएशन के उप प्रधान एडवोकेट विक्रम वशिष्ठ ने कहा कि शरारती तत्वों द्वारा रातों रात राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो स्टैच्यू खड़ा किया गया है वह लोग इलाके में अराजकता फैलाना चाहते हैं हम ऐसा कतई नहीं होने देंगे। उन्होंने इस मामले में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों से बात करने की बात कहीं।

मामले पर शीघ्र की जाएगी कार्रवाई 

इस प्रकरण को लेकर जब राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रोजेक्ट्स अधिकारी धीरज सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहना था कि यह मामला अभी तक किसी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिकारी के संज्ञान में नहीं आया था। आपके द्वारा आज मामला हमारे संज्ञान में आया है और न ही स्थानीय प्रशासन ने इसकी कोई जानकारी उपलब्ध कराई है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ी तो ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस में भी मामला दर्ज कराया जाएगा।

