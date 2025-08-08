Palwal News : स्वच्छ पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधरोपण बहुत जरूरी : डीएसपी विवेक चौधरी

Palwal News,(आज समाज) होडल। ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा मार्ग स्थित गांव सौनहद में ग्राम पंचायत द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें डीएसपी विवेक चौधरी मुख्यातिथि के रूप में मौजूद रहे। आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम सरपंच तुही राम ने की। इस अवसर पर बृज परिक्रमा मार्ग में त्रिवेणी के बढ,नीम व पीपल सहित अन्य फल व छायादार पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

पर्यावरण संरक्षण की हम सभी की जिम्मेदारी

गांव स्थित बाबा लाल मंदिर पर सरपंच तुहीराम ने पंचायत सदस्यों के साथ पौधा रोपण ग्रामीणों को पौधा लगाने को लेकर प्रेरित किया। इस अवसर पर सरपंच व ग्रामीणों ने मुख्य अतिथि डीएसपी विवेक चौधरी का फूल मालाओं व पगड़ी बांधकर स्वागत किया। डीएसपी विवेक चौधरी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की हम सभी की जिम्मेदारी है।

सरपंच तुही राम ने भी ग्रामीणों को अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर हरशरूप ,किशन ,शिवदत्त ,राधेलाल, सांवलिया फौजी,रघुनाथ ,धर्मवीर ,वीर सिंह पंच धनराज पंच नवीन कुमार ,राकेश पंच, अनूप पंच सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

