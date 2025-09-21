Palwal News : अपराध व अपराधियों पर लगाम कसने के लिए पलवल पुलिस का विशेष एक्शन प्लान

पलवल पुलिस की पिछले 2 वर्षों में अपराधियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई,14 मुठभेड़ में 2 अपराधी ढेर,20 घायल

Palwal News (आज समाज) पलवल। : यूपी की तर्ज पर अब पलवल पुलिस भी अपराधों में लिप्त अपराधियों के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में है। पलवल पुलिस ने जिला पुलिस कप्तान वरूण सिंगला के निर्देश पर जिले को अपराध मुक्त बनाने के लिए विशेष मुहिम शुरू की है। क्योंकि युवा वर्ग विदेश में बैठे अपराधिक गैंग से जुड़े आरोपियों के लुभावने झाँसो में आकर या गुमराह होकर वो युवा वर्ग जो जघन्य आपराधिक कृत्य को अंजाम देते है ऐसे अपराधियों पर पलवल पुलिस ने कड़ा एक्शन लेने के लिए विशेष रोड मैप तैयार किया है।

इसके अंतर्गत पलवल पुलिस द्वारा पहले गांव -गांव जाकर आमजन विशेषकर युवा वर्ग को चेतावनी के माध्यम से कड़ा संदेश पहुंचाया जा रहा है कि वो सोशल मीडिया अथवा किसी भी माध्यम से इनके( अपराधिक गैंग से जुड़े) झांसे में न आकर अपना तथा अपने परिवार का भविष्य खराब ना करें,इसके बावजूद यदि कोई ऐसा संगीन कार्य करता है तो उसके विरुद्ध पलवल पुलिस सख्ती से निपटेगी तथा कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही भी करेगी।

अपराधी को पनाह/शरण दी तो उनके विरुद्ध भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी

पलवल पुलिस द्वारा यह भी स्पष्ट व कड़ा संदेश दिया जा रहा है कि अपराधिक गैंग से जुड़े किसी भी अपराधी को पनाह/शरण दी तो उनके विरुद्ध भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक्शन प्लान की कड़ी के तहत 100 से अधिक गावों में एडिशनल एसपी तथा डीएसपी स्तर के पुलिस अधिकारियों ने जनसंवाद स्थापित कर पलवल पुलिस के विशेष एक्शन रोड मैप के बारे में कड़ा संदेश देते हुए चेताया गया है। इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान पलवल पुलिस की सभी टीमों ने आमजन को विशेष “सेवा पखवाड़ा” अंतर्गत स्वच्छता, पौधारोपण, महिला सुरक्षा, नशा मुक्ति जागरूकता तथा साइबर सुरक्षा की भी अहम जानकारियां दी।

14 मुठभेड़ में 2 अपराधी ढेर हुए वहीं 20 घायल

पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने कहा कि अक्सर युवा वर्ग अपराधिक गैंग से जुड़े आरोपियों के लुभावने झाँसो में आकर या गुमराह होकर जघन्य आपराधिक कृत्य को अंजाम देते है जिनके विरुद्ध पलवल पुलिस द्वारा कड़ी कार्यवाही की जाती रही है जिनमें मुठभेड़ भी शामिल है। पिछले दो वर्षों में पलवल पुलिस द्वारा अपराधियों पर की गई ताबड़तोड़ कार्रवाई में मुठभेड़ आंकड़ों का हवाला देते हुए पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पलवल पुलिस के साथ हुई 14 मुठभेड़ में 2 अपराधी ढेर हुए वहीं 20 घायल भी हुए है।

उन्होंने कहा कि अपराधियों पर पूर्णतया लगाम कसने के लिए पलवल पुलिस द्वारा एक विशेष एक्शन प्लान तैयार किया गया है इसके अंतर्गत गांव गांव जाकर आमजन विशेषतया युवा वर्ग से पहले जन संवाद स्थापित किया जा रहा है फिर अपराधियों पर एक्शन की तैयारी है।पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर अपराधियों को हीरो के रूप में प्रस्तुत करना या उनके कृत्यों का समर्थन करना, न केवल कानून के विरुद्ध है, बल्कि समाज में गलत संदेश भी देता है। उन्होंने कहा कि पलवल पुलिस, साइबर सेल और थाना स्तर पर विशेष निगरानी रख रही है और ऐसा करने वालों के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।पुलिस अधीक्षक ने अपराधियों को कड़ा एवं स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि जो इस प्रकार के जघन्य कार्यों में संलिप्त होगा उसके विरुद्ध पलवल पुलिस की है सख्ती लगातार बरकरार रहेगी।

अपराधियों के झांसे में ना आए कानून का करें सम्मान

साथ ही युवा वर्ग से अपील करते हुए कहा कि वे किसी भी प्रकार से अपराधियों के झांसे में ना आए कानून का सम्मान करें तथा अपराधियों से दूरी बनाए रखें, अपराधिक गतिविधियां किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि युवा देश का भविष्य है वे शिक्षा एवं खेलों से जुड़ अपना तथा अपने देश का नाम रोशन करे। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी प्रकार की अपराधिक गैंग से जुड़ी गतिविधियां या गैंग से जुड़े किसी भी व्यक्ति के ठहराव की सूचना जिला पुलिस कार्यालय की सुरक्षा शाखा को पर देवें।

सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। गौरतलब है कि पुलिस ने ऐसे अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए दो अपराधियों को ढेर कर दिया था। जिससे जिले में अपराधियों में भय व्याप्त है वहीं पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी में जुटी हुई है। जो भी युवा इस तरह के अपराधो में लिप्त है उनका बायोडाटा तैयार किया गया।ताकि उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सके।