Palwal News : प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दीघोट में लगा दंत जांच चिकित्सा शिविर

Palwal News (आज समाज) पलवल। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत नोडल अधिकारी एवं सीनियर डेंटल सर्जन डॉ नरेंद्र कुमार के मार्गदर्शन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दीघोट में दंत चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। शिविर में डॉ दुष्यन्त भाटी ने बताया कि बच्चों व युवाओं को गुटखा, तंबाकू, शराब व धूम्रपान का सेवन नहीं करना चाहिए ताकि कैंसर रोग न हो सके।

सुबह खाना खाने के बाद व रात को सोने से पहले ब्रश करने की सलाह

उन्होंने आरबीएसके टीम नं 80 द्वारा भेजे गए विद्यार्थियों के दांत, मुख व मसूड़ों की जांच कर इलाज किया। उन्होंने बताया कि मुंह में दो सप्ताह से अधिक समय तक छाला होने पर तुरंत डेंटल सर्जन से जांच कराएं।

उन्होंने दिन में दो बार सुबह खाना खाने के बाद व रात को सोने से पहले ब्रश करने की सलाह दी तथा ब्रश करने की विधि के बारे में भी बताया। आयुष मेडिकल ऑफिसर डॉ रूप ने बच्चों को संतुलित आहार ग्रहण करने, फास्ट फूड व जंक फूड न खाने की सलाह दी।उन्होंने साफ सफाई से रहने तथा हाथ धोने की विधि के बारे में भी बताया।

यह भी पढे : Jind News : हैरोइन के साथ कार सवार तीन तस्कर काबू , पूछताछ जारी