Palash Muchhal Ex-Girlfriend: आखिर कौन हैं Birva Shah? स्मृति–पलाश की शादी के बीच 7 साल पुरानी लव स्टोरी ने मचाया तहलका

By
Mohit Saini
-
0
96
Palash Muchhal Ex-Girlfriend: आखिर कौन हैं Birva Shah? स्मृति–पलाश की शादी के बीच 7 साल पुरानी लव स्टोरी ने मचाया तहलका
Palash Muchhal Ex-Girlfriend: आखिर कौन हैं Birva Shah? स्मृति–पलाश की शादी के बीच 7 साल पुरानी लव स्टोरी ने मचाया तहलका

Palash Muchhal Ex-Girlfriend: पॉपुलर सिंगर और म्यूज़िक कंपोज़र पलाश मुच्छल एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार अपने म्यूज़िक के लिए नहीं, बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ़ के लिए। पलाश 23 नवंबर 2025 को इंडिया की स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना से शादी करने वाले थे, और शादी की रस्में 20 नवंबर से शुरू होनी थीं।

हालांकि, जश्न अचानक फीका पड़ गया जब खबरें आईं कि स्मृति के पिता बहुत बीमार पड़ गए हैं, जिससे शादी अनिश्चित काल के लिए टाल दी गई है। अभी भी दोनों तरफ़ से कोई ऑफ़िशियल कन्फ़र्मेशन नहीं है।

फ़्लर्टी चैट लीक ने आग में घी डालने का काम किया

Palash Muchhal Ex-Girlfriend: आखिर कौन हैं Birva Shah? स्मृति–पलाश की शादी के बीच 7 साल पुरानी लव स्टोरी ने मचाया तहलका

शादी टलने की खबरों के बीच, एक Reddit पोस्ट वायरल हो गया जिसमें दावा किया गया कि पलाश को प्राइवेट चैट में किसी दूसरी महिला के साथ फ़्लर्ट करते देखा गया। इससे तुरंत सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया।

पलाश की पुरानी लव स्टोरी फिर से सामने आई

Palash Muchhal Ex-Girlfriend: आखिर कौन हैं Birva Shah? स्मृति–पलाश की शादी के बीच 7 साल पुरानी लव स्टोरी ने मचाया तहलका

जैसे ही शादी की चर्चा तेज़ हुई, पलाश की पिछली लव लाइफ़ ऑनलाइन फिर से सामने आ गई। पलाश की अपनी एक्स-गर्लफ्रेंड बिरवा शाह को प्रपोज़ करते हुए फ़ोटो अब वायरल हो गई हैं, और यूज़र्स यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वह कौन है और उनका रिश्ता कैसा था।

बिरवा शाह कौन हैं?

बिरवा शाह अचानक इंटरनेट पर लोगों की पसंदीदा जिज्ञासा का विषय बन गई हैं। खबर है कि वह मुंबई में एक मेडिकल स्टूडेंट थीं, और पहली बार 2017 में लाइमलाइट में आईं जब पलाश ने उन्हें पूरी तरह से फ़िल्मी स्टाइल में प्रपोज़ किया था।

वायरल फ़िल्मी प्रपोज़ल

Palash Muchhal Ex-Girlfriend

फिर से सामने आई तस्वीरों में, पलाश एक घुटने पर बैठे हैं, उनके चारों ओर गुब्बारे, गुलाब की पंखुड़ियाँ और मोमबत्तियाँ हैं, और वह बिरवा की उंगली में अंगूठी पहना रहे हैं — एक क्लासिक रोमांटिक सेटअप।
ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर खूब शेयर हो रही हैं।

पलाश और बिरवा पहली बार कैसे मिले?

Palash Muchhal Ex-Girlfriend

खबर है कि दोनों की मुलाकात मुंबई में कॉमन दोस्तों के ज़रिए हुई थी। उस समय, बिरवा जय हिंद कॉलेज में पढ़ रहे थे, जबकि पलाश “तू ही है आशिकी” जैसे हिट गानों से पहले ही पॉपुलर हो चुके थे।
उनकी दोस्ती जल्द ही रिश्ते में बदल गई।

इतने सालों बाद बिरवा शाह फिर से ट्रेंड क्यों कर रहे हैं?

बिरवा का अचानक न्यूज़ साइकिल में वापस आना सीधे तौर पर पलाश और स्मृति की शादी के पोस्टपोन होने से जुड़ा है। इसके अलावा, पलाश के कथित तौर पर धोखा देने की अफवाहों ने ऑनलाइन जिज्ञासा बढ़ा दी है, जिससे लोग उनके अतीत को खंगालने लगे हैं। जिसमें बिरवा के साथ उनका पुराना रिश्ता भी शामिल है।

नेटिज़न्स पलाश के अतीत को खंगाल रहे हैं

शादी में देरी को लेकर बिना जवाब वाले सवालों के साथ, नेटिज़न्स पलाश के इतिहास और पुराने रिश्तों को एक्टिवली स्कैन कर रहे हैं। इसी क्रेज़ में, बिरवा शाह का नाम फिर से सामने आया है, जिससे वह सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग टॉपिक बन गई हैं।

Also Read: दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन, 89 साल में थम गई ‘ही-मैन’ की सांसें