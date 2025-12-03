Palash Muchhal Visit Premanand Ji Maharaj Ashram: शादी पोस्टपोन होते ही बदले हालात! प्रेमानंद महाराज की शरण में दिखे पलाश मुच्छल

Palash Muchhal Visit Premanand Ji Maharaj Ashram: सिंगर पलाश मुच्छल और इंडियन क्रिकेटर स्मृति मंधाना तब से सुर्खियों में हैं जब से खबरें आईं कि उनकी शादी अचानक पोस्टपोन कर दी गई है। पहले कहा जा रहा था कि यह कपल 23 नवंबर को शादी के बंधन में बंधेगा, लेकिन इस अचानक हुई देरी ने फैंस को हैरान कर दिया और वे इस फैसले के पीछे की असली वजह जानने के लिए उत्सुक हो गए।

शुरू में, खबरों में दावा किया गया था कि स्मृति मंधाना के पिता की खराब सेहत के कारण शादी पोस्टपोन कर दी गई है। हालांकि, कहानी ने जल्द ही एक नाटकीय मोड़ ले लिया, जब अफवाहें सामने आईं कि पलाश ने कथित तौर पर स्मृति को धोखा दिया है। इन सभी अटकलों के बीच, पलाश मुच्छल की एक नई फोटो अब वायरल हो गई है — और इसने फैंस को उनकी मनःस्थिति को लेकर बहुत चिंतित कर दिया है।

पलाश मुच्छल प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम गए

पलाश मुच्छल की एक तस्वीर आजकल सोशल मीडिया पर घूम रही है, जिसमें वह प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम में आध्यात्मिक शांति ढूंढते हुए दिख रहे हैं। फोटो से साफ पता चलता है कि पलाश हाल ही में महाराज जी के एक प्रवचन में शामिल हुए थे, शायद अपनी ज़िंदगी के मुश्किल दौर में शांति पाने की कोशिश में।

Reddit पर शेयर की गई वायरल फोटो में, पलाश एक बड़ी भीड़ के बीच सबसे आगे की लाइन में बैठे हैं, और उन्होंने फेस मास्क पहना हुआ है। उनके उदास चेहरे को देखकर कई लोगों को लगा कि सिंगर इमोशनली मुश्किल समय से गुज़र रहे हैं।

एक Reddit यूज़र के मुताबिक, पलाश 2 दिसंबर को प्रवचन में शामिल हुए थे, और यूज़र ने उन्हें इवेंट के एक वीडियो में पहचाना। उसी यूज़र ने यह भी दावा किया कि पलाश के बॉडीगार्ड और माँ प्रवचन में मौजूद थे, जबकि उनके पिता कथित तौर पर गायब थे।

पलाश आश्रम कब गए थे?

दिलचस्प बात यह है कि कहा जा रहा है कि जिस दिन पलाश प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम गए थे, उसी दिन एक्टर राजपाल यादव भी प्रवचन में मौजूद थे। राजपाल ने कथित तौर पर अपने ह्यूमर से माहौल को हल्का कर दिया, यहाँ तक कि महाराज जी को हँसा भी दिया।

प्रेमानंद जी महाराज के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर सेशन से राजपाल यादव का एक वीडियो भी शेयर किया गया है, जिससे इन दावों को और बल मिला है।

पलाश मुच्छल-स्मृति मंधाना की शादी पर लेटेस्ट अपडेट

इस बीच, पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की शादी के बारे में हाल ही में एक नया अपडेट सामने आया है। रिपोर्ट्स में कहा गया था कि कपल 7 दिसंबर को शादी कर सकता है। हालांकि, स्मृति मंधाना के भाई ने इन खबरों को बेबुनियाद और झूठा बताते हुए खारिज कर दिया है।