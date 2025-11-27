Palash Muchhal Smriti Mandhana Controversy : प्राइवेट चैट लीक, धोखे के आरोप और शादी पर ब्रेक! 10 सनसनीखेज ट्विस्ट

Palash Muchhal Smriti Mandhana Controversy: इंडियन क्रिकेटर स्मृति मंधाना और सिंगर पलाश मुच्छल की चर्चित शादी बड़े विवाद में आ गई है। यह कपल 23 नवंबर को शादी करने वाला था, और शादी के बड़े फंक्शन पहले से ही चल रहे थे। सेलिब्रेशन की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो गए थे—जब तक कि अचानक सब कुछ रुक नहीं गया।

हालांकि शादी को ऑफिशियली “पोस्टपोन” कहा गया था, लेकिन कुछ ड्रामैटिक घटनाओं ने कई लोगों को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि शादी शायद पूरी तरह से कैंसिल हो गई है। यहां 10 बड़े ट्विस्ट दिए गए हैं जिन्होंने इस फेयरीटेल जैसी शादी को हेडलाइन बनाने वाले विवाद में बदल दिया:

1. स्मृति मंधाना के पिता को हार्ट अटैक आया

23 नवंबर की दोपहर, शादी से कुछ घंटे पहले, स्मृति मंधाना के पिता को कथित तौर पर दोपहर करीब 1:30 PM बजे हार्ट अटैक आया। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। स्मृति ने बाद में इस मामले पर बात करते हुए कहा कि शादी पोस्टपोन हुई थी, कैंसल नहीं हुई थी।

2. पलाश मुच्छल हॉस्पिटल में भर्ती हुए

इसके तुरंत बाद, पलाश मुच्छल को भी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। शुरुआती रिपोर्ट्स में एसिडिटी का ज़िक्र था, लेकिन सूत्रों ने बताया कि बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस और प्रेशर की वजह से इस उथल-पुथल के दौरान उनकी सेहत बिगड़ गई।

3. स्मृति मंधाना ने शादी के सभी पोस्ट डिलीट कर दिए

यह कपल और उनके करीबी दोस्त लगातार शादी से जुड़ी तस्वीरें शेयर कर रहे थे। हालांकि, स्मृति ने अचानक अपने सोशल मीडिया से शादी की सभी तस्वीरें और वीडियो डिलीट कर दिए, जिसमें हर रस्म की तस्वीरें भी शामिल थीं—जिससे हर कोई हैरान रह गया।

4. उनके इस कदम से फैंस हैरान रह गए और ब्रेकअप की अफवाहें उड़ीं

स्मृति के शादी की सभी यादें मिटाने के फैसले ने फैंस को चौंका दिया और इस बात के कयास लगाए जाने लगे कि रिश्ता खत्म हो गया है। लोगों ने मान लिया कि बंद दरवाजों के पीछे कुछ सीरियस गड़बड़ हो गई है।

5. पलाश पर फ्लर्ट करने का आरोप; प्राइवेट चैट लीक हुईं

इस कंफ्यूजन के बीच, मैरी डी’कोस्टा नाम की एक महिला सामने आई और उसने कथित प्राइवेट चैट के स्क्रीनशॉट शेयर किए। चैट में कथित तौर पर पलाश उसके साथ फ़्लर्ट करते हुए दिखे, जिससे रातों-रात मामला बिगड़ गया।

6. पलाश मुच्छल की माँ का बयान

पलाश की माँ ने अपनी चुप्पी तोड़ी और इस घटना को बहुत दर्दनाक बताया। उन्होंने बताया कि हल्दी की रस्में पहले ही पूरी हो चुकी थीं, इसलिए पलाश को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। कहा जाता है कि वह इमोशनली टूट गया, लगातार रोया और प्रेशर में गिर गया। डॉक्टरों ने चार ड्रिप लगाईं, और मेडिकल टेस्ट नॉर्मल आए—लेकिन स्ट्रेस साफ़ था।

7. एक्स-गर्लफ्रेंड के साथ पुरानी फ़ोटो वायरल

जैसे ही विवाद बढ़ा, पलाश की अपनी एक्स-गर्लफ्रेंड के साथ एक पुरानी फ़ोटो फिर से सामने आई और वायरल हो गई। यह तस्वीर, कथित तौर पर उस समय की है जब उसने एक स्टेडियम में स्मृति को प्रपोज़ किया था, ने ऑनलाइन रिश्तों से जुड़ी बहस को फिर से हवा दे दी।

8. स्मृति मंधाना के पिता हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए

इस अफ़रा-तफ़री के बीच, स्मृति के पिता को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। हालाँकि, स्मृति या उनके परिवार की ओर से अभी तक कोई ऑफ़िशियल बयान जारी नहीं किया गया है। दूसरी तरफ, पलाश का परिवार उनके साथ मजबूती से खड़ा है।

9. दूसरी चैट लीक में ‘फिजिकल चैट’ का आरोप

एक और कथित चैट ऑनलाइन सामने आई, जिसमें एक महिला ने पलाश पर “फिजिकल चैट” मांगने का आरोप लगाया। हालांकि इससे नया गुस्सा भड़का, लेकिन कई नेटिज़न्स का मानना ​​है कि स्क्रीनशॉट नकली और अनवेरिफाइड हो सकते हैं।

10. पलाश को अपनी बहन से सपोर्ट मिला

बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करते हुए, पलाश को अपनी कज़िन बहन से पब्लिक सपोर्ट मिला, जिसने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें कहा गया था कि वह बहुत मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं और उन्हें समय, दया और समझ की ज़रूरत है।