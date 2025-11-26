Palash Muchhal Cheating On Smriti Mandhana: शादी से पहले धोखा? स्मृति मंधाना–पलाश मुच्छल विवाद में वायरल चैट्स ने खड़े किए कई सवाल

Palash Muchhal Cheating On Smriti Mandhana: इंडियन क्रिकेट स्टार स्मृति मंधाना और म्यूज़िक कंपोज़र पलाश मुच्छल की चर्चित शादी अचानक विवादों में आ गई, जिससे सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। खबर है कि यह कपल 23 नवंबर को सांगली में शादी करने वाला था, लेकिन इस बड़े मौके से कुछ दिन पहले ही शादी अचानक रोक दी गई।

पिता की तबीयत ठीक होने तक शादी टाल दी गई

शुरू में, इसका कारण मेडिकल इमरजेंसी लग रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्मृति मंधाना के पिता, श्रीनिवास मंधाना को सीने में तेज़ दर्द हुआ जो हार्ट अटैक जैसा लगा। इस वजह से, शादी की सभी रस्में तुरंत रोक दी गईं। बाद में, पलाश की बहन पलक मुच्छल ने कन्फर्म किया कि स्मृति के पिता की तबीयत ठीक होने तक शादी टाल दी गई है।

हालांकि, स्थिति तब और बिगड़ गई जब एक महिला सोशल मीडिया पर सामने आई और उसने पलाश मुच्छल के साथ पर्सनल चैट के स्क्रीनशॉट होने का दावा किया। ये कथित बातचीत तेज़ी से वायरल हो गई, जिससे यह अंदाज़ा लगाया जाने लगा कि शादी में देरी सिर्फ़ सेहत की वजह से नहीं हो रही है।

वायरल स्क्रीनशॉट

वायरल स्क्रीनशॉट में पलाश कथित तौर पर दोस्ताना और हल्की-फुल्की फ़्लर्ट वाली बातें करते दिख रहे हैं, जिसमें स्विमिंग, स्पा सेशन और सुबह वर्सोवा बीच पर मिलने के प्लान के बारे में भी बात हो रही है। जैसे-जैसे तस्वीरें फैलीं, पलाश को ऑनलाइन भारी आलोचना का सामना करना पड़ा।

फिर भी, यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि इनमें से कोई भी स्क्रीनशॉट ऑफिशियली वेरिफाई नहीं किया गया है, और अब तक कोई पक्का सबूत भी पेश नहीं किया गया है। इसलिए, इन दावों को बिना पुष्टि वाली अफ़वाहें ही मानना ​​चाहिए।

अफ़वाहों को और हवा देते हुए, फ़ैन्स ने देखा कि स्मृति मंधाना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपना प्रपोज़ल वीडियो और शादी से जुड़े सभी पोस्ट डिलीट कर दिए हैं। इससे रिश्ते में संभावित परेशानी की नई अफ़वाहें उड़ीं, और कई लोग सोच रहे थे कि क्या यह मामला मेडिकल इमरजेंसी से कहीं ज़्यादा गहरा है।

पलक मुच्छल ने शांति की अपील की

बढ़ती बातचीत के बीच, पलक मुच्छल ने शांति की अपील की, और फ़ैन्स और मीडिया से इस नाजुक समय में दोनों परिवारों की प्राइवेसी का सम्मान करने की रिक्वेस्ट की। उन्होंने दोहराया कि जब तक स्मृति के पिता पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, शादी टाल दी जाएगी।

अभी के लिए, फैंस के पास बिना जवाब वाले सवाल हैं:

क्या शादी में देरी सिर्फ़ हेल्थ क्राइसिस की वजह से हुई, या बंद दरवाजों के पीछे कुछ और भी हो रहा है?