Palak Tiwari Traditional Look: हुस्न की मलिका बनीं पलक तिवारी! श्वेता तिवारी की बेटी की तस्वीरें देख दीवाने हुए फैंस

Palak Tiwari Traditional Look: टेलीविज़न क्वीन श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी खुद भी किसी स्टार से कम नहीं हैं। अपनी खूबसूरती, कॉन्फिडेंस और हमेशा बदलते फैशन सेंस से उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उनके लेटेस्ट फोटोशूट ने इंटरनेट पर धूम मचा दी है, फैंस प्यार से उन्हें “अप्सरा” और “खूबसूरती की रानी” कह रहे हैं।

अनियन-पिंक अनारकली में एलिगेंस को नया रूप

ज़्यादातर अपने बोल्ड और ग्लैमरस स्टाइल के लिए जानी जाने वाली पलक ने इस बार एक ट्रेडिशनल लुक चुना – और फिर भी ऑनलाइन टेम्परेचर बढ़ा दिया। एक शानदार अनियन-पिंक अनारकली सूट में वह किसी राजकुमारी की तरह लग रही थीं। बारीक कढ़ाई और फ्लोई फैब्रिक ने उनके लुक में और भी ज़्यादा निखार ला दिया, जिससे उन्हें ग्रेस और ग्लैमर का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिला।

सिंपल फिर भी रॉयल – एक परफेक्ट स्टाइल स्टेटमेंट

इस एथनिक अवतार में पलक की सादगी ने सच में उनके फैंस को दीवाना बना दिया है। आउटफिट ने उनकी एलिगेंस को पूरी तरह से हाईलाइट किया, जबकि रिफाइंड डिज़ाइन ने उनके लुक में एक शाही चार्म जोड़ा। उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह वेस्टर्न और इंडियन दोनों तरह के आउटफिट्स में आसानी से कमाल कर सकती हैं।

मोती की ज्वेलरी ने जादुई टच दिया

पलक के ट्रेडिशनल अवतार को उनकी एक्सेसरीज़ की पसंद ने पूरा किया। उन्होंने अपने आउटफिट के साथ खूबसूरत मोती की ज्वेलरी पहनी, जिससे उनका सोफिस्टिकेटेड चार्म और भी बढ़ गया। खासकर मोती की बालियों ने उनकी खूबसूरती को और भी बढ़ा दिया, जिससे वह और भी ज़्यादा डिवाइन लग रही थीं।

हल्का मेकअप, शानदार असर

पलक ने सॉफ्ट, न्यूड मेकअप लुक, ग्लोइंग स्किन और परफेक्ट मैचिंग लिप शेड चुना। उनके सीधे खुले बालों ने एक क्लासी फिनिश दिया, जिससे उन्हें बिना किसी कोशिश के एक लुभावनी अपील मिली।

फैंस तारीफ करते नहीं थक रहे!

जैसे ही पलक ने तस्वीरें शेयर कीं, उनके कमेंट सेक्शन में तारीफों की बाढ़ आ गई। फैंस ने उनकी तुलना उनकी मां श्वेता तिवारी से की, उन्हें “अपनी मां की परछाई” कहा और भविष्यवाणी की कि वह अगली बड़ी बॉलीवुड स्टार होंगी। “गॉर्जियस,” “डिवाइन ब्यूटी,” और “एब्सोल्यूटली स्टनिंग” जैसे कमेंट्स की भरमार हो गई।

स्टाइल, ग्रेस और बढ़ता स्टारडम

पलक तिवारी बोल्ड वेस्टर्न आउटफिट्स हों या ग्रेसफुल इंडियन वियर, हर तरह से लोगों का दिल जीत रही हैं। प्रोफेशनली भी, “किसी का भाई किसी की जान” से बॉलीवुड डेब्यू के बाद से उन्हें ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी मिल रही है। सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग और शानदार पब्लिक प्रेजेंस के साथ, पलक निस्संदेह आज की सबसे ज़्यादा चर्चित युवा दिवा में से एक हैं।