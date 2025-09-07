Palak Tiwari Transparent Gown: पलक तिवारी ने ट्रांसपेरेंट गाउन में बिखेरा जलवा, फैन्स ने कहा ‘अप्सरा’

Palak Tiwari Transparent Gown: आज समाज, नई दिल्ली: टेलीविज़न क्वीन श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने आकर्षक लुक और बोल्ड फ़ैशन से लोगों का ध्यान खींचने में कभी पीछे नहीं रहतीं। अपनी माँ की तरह, पलक भी अपने ग्लैमरस अंदाज़ के लिए चर्चा में बनी रहती हैं। हाल ही में, अभिनेत्री ने कई खूबसूरत तस्वीरें शेयर कीं जो सोशल मीडिया पर धूम मचा रही हैं।

लुक सिंपल लेकिन बेहद खूबसूरत

सी-ग्रीन रंग के खूबसूरत साइड-कट ट्रांसपेरेंट गाउन में पलक बेहद खूबसूरत लग रही थीं। उनका लुक सिंपल लेकिन बेहद खूबसूरत था – कम से कम मेकअप, खुले बाल, और हल्के गहनों का क्लासी टच, साथ में एक नाज़ुक नेकलेस और झुमके। उनकी प्राकृतिक स्टाइलिंग ने उन्हें एक अलौकिक आकर्षण दिया, जिससे फैन्स उनकी खूबसूरती की तुलना किसी ‘अप्सरा’ से करने लगे।

इंस्टाग्राम पर की तस्वीरें पोस्ट

पलक ने जैसे ही इंस्टाग्राम पर तस्वीरें पोस्ट कीं, फैन्स ने कमेंट सेक्शन में तारीफों की बाढ़ ला दी। एक प्रशंसक ने लिखा, “आप एक दिव्य अप्सरा जैसी लग रही हैं,” जबकि दूसरे ने कमेंट किया, “आपने इस लुक में अपनी माँ को भी पीछे छोड़ दिया है।” अपने बेबाक फैशन सेंस और बोल्ड स्टाइल स्टेटमेंट के साथ, पलक तिवारी इंडस्ट्री की सबसे ग्लैमरस युवा डीवाओं में से एक साबित हो रही हैं, जिससे प्रशंसक उनकी अगली उपस्थिति का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।